Кійосакі розкритикував Баффета й закликав купувати Біткоїн

05.10.2025 13:00
Ольга Деркач

Фінансовий експерт і підприємець Роберт Кійосакі попереджає про новий обвал ринку, за яким може настати «депресія»

Фото: pngwing.com, freepik.com

Автор книги «Багатий тато, бідний тато» 1 жовтня звернувся до своїх підписників у соцмережах із закликом інвестувати у Біткоїн (BTC), Ethereum (ETH) та дорогоцінні метали — водночас різко висловився на адресу Воррена Баффета.

Кійосакі, який роками закликав страхуватися від ринкових потрясінь за допомогою золота й срібла, назвав лицемірством те, що Баффет — багаторічний критик цих активів — тепер нібито змінив свою позицію.

«Нудить, коли чую, як Баффет вихваляє золото й срібло… після того, як роками їх висміював. Це означає, що ринок акцій і облігацій ось-ось обвалиться. Попереду депресія?», — написав Кіойсакі.

Біткоїн і золото зростають

Баффет справді роками вважав і криптовалюти, і золото «непродуктивними активами». Проте Кійосакі бачить у його нинішній «зміні тону» тривожний сигнал — можливий крах традиційних інструментів інвестування, таких як акції чи облігації.

Роберт Кійосакі назвав актив для інвестицій зі $100

«Баффет роками зневажав інвесторів у золото й срібло, таких як я. Якщо тепер він раптом почав їх підтримувати — це лише означає, що ринок акцій і облігацій готується до обвалу», — додав Кійосакі.

На момент публікації Біткоїн торгувався по $122 414, що на 12% більше за тиждень. Ціна золота сягнула $3 893 за унцію — близько +50% з початку року.

Підйом цін частково пов’язаний із зупинкою роботи уряду США, через що затрималися публікації ключових економічних звітів, зокрема даних про зайнятість за вересень.

Як наслідок, інвестори очікують нових знижень ставки ФРС цього року, що тисне на долар і стимулює зростання цін на золото та Біткоїн.

Портфель за стратегією Кійосакі зріс майже на 40% у 2025

Кійосакі заявив, що Трамп зробив Біткоїн ціннішим

Кійосакі назвав 3 активи, які він дуже рідко продає

Джерело: Finbold.

