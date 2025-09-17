close-btn
Кійосакі заявив, що Трамп зробив Біткоїн ціннішим

17.09.2025 20:40
Ольга Деркач

Роберт Кійосакі, автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» та давній прихильник «твердих» активів, знову спричинив дискусію. Фінансовий коментатор поділився думками, чому його улюблені активи — золото, срібло та Біткоїн (BTC) — стають «ціннішими» на тлі нових рішень з Вашингтона

Фото: pixabay.com, pngwing.com

У своєму пості Кійосакі звернув увагу на нещодавній указ президента США Дональда Трампа, підписаний 7 серпня 2025 року. Документ розширює можливості для інвестицій у пенсійних планах.

«Великі новини: за словами мого друга Енді Шектмана… 7 серпня 2025 року президент Трамп підписав указ «Демократизація доступу до альтернативних інвестицій для учасників 401k», — написав інвестор.

Кійосакі, який завжди відкидав взаємні фонди та ETF на користь «реальних активів», використав нагоду, щоб ще раз підтвердити свої погляди: «Як багато хто знає, я не інвестую у взаємні фонди чи ETF. Для мене це інструменти для ‚лузерів‘».

Новий указ Трампа

За словами Кійосакі, документ відкриває шлях для «розумніших» і «більш досвідчених» інвесторів, які тепер можуть вкладати пенсійні заощадження у ширший спектр активів — не лише акції та облігації.

Цікаве по темі: Кійосакі назвав 3 активи, які він дуже рідко продає

«Указ Трампа відкриває двері для «софістикованих інвесторів», які зможуть додавати до своїх портфелів нерухомість, приватний капітал і боргові інструменти, криптовалюти та дорогоцінні метали — і все це в рамках податкових пільг 401k», — сказав Кійосакі.

Втім, його заява прозвучала з чітким застереженням: не всі інвестори готові чи здатні скористатися такими можливостями.

«Попри те, що це гарна новина для «софістикованих» інвесторів, указ Трампа означає, що потрібно бути розумнішими й дисциплінованішими. Якщо ви не готові «вчитися» і робити «домашнє завдання», краще залишатися з простими взаємними фондами та ETF, — наголосив Кійосакі. — Мої золото, срібло та Біткоїн стають ціннішими».

Для самого Кійосакі це рішення лише зміцнило впевненість у його стратегії. Надання альтернативним активам інституційного статусу, на його думку, підвищує вартість тих самих інструментів, які він десятиліттями пропагував.

«Я щасливий, адже новий указ Трампа ставиться до інвесторів як до «дорослих» і робить мої золото, срібло та Біткоїн більш цінними», — додав Кійосакі.

Чи підтримає таке бачення широкий загал інвесторів — покаже час.

Джерело: Finbold.

