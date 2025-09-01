close-btn
Кійосакі назвав 3 активи, які він дуже рідко продає

01.09.2025 11:20
Ольга Деркач

Фінансовий експерт і інвестор Роберт Кійосакі назвав три активи, які майже ніколи не продає, пояснюючи це їхньою довгостроковою цінністю

Фото: freepik.com, wikipedia.org

У своєму коментарі автор книги «Багатий тато, бідний тато» зазначив, що вважає золото, срібло та Біткоїн (BTC) тими інвестиціями, які варто тримати роками. Про це він написав у X 31 серпня.

Його слова пролунали на тлі чергових застережень про можливий крах ринку.

Протягом багатьох років Кійосакі постійно попереджає про економічний спад і водночас наголошує, що ці три активи є найкращим засобом збереження багатства у довгостроковій перспективі, здатним захистити інвесторів у моменти, коли традиційні ринки падають.

Його переконання ґрунтується на думці, що фіатні гроші — «фальшиві», адже їх цінність розмивається десятиліттями емісії, нарощенням боргів і відмовою від золотого стандарту.

На його думку, постійні «порятунки» лише маскують системні проблеми, але наступна криза може виявитися ще серйознішою.

Цікаве по темі: Один з активів Кійосакі злетів у ціні

Він вважає, що акції, облігації та банківські рахунки не дають справжньої безпеки, тоді як золото і срібло, які він називає «грошима Бога», та Біткоїн, який він називає «грошима людей», залишаються стійкими активами на тлі ослаблення валют і втрати довіри до центральних банків.

Кійосакі також поділився думками про фінансову освіту. Він провів межу між «навчанням» і «продажем власних інвестицій». На його переконання, багато хто у світі фінансів під виглядом освіти просуває продукти, у які сам інвестує. Натомість його мета — навчати, а не продавати.

Він зауважив, що деякі інвестори використовують конференції та курси, аби нав’язати «ексклюзивні можливості». Свою ж «пропозицію» він бачить у тому, щоб заохочувати людей грати і навчати інших грі у Cashflow — настільну гру, створену для розвитку фінансового інтелекту.

Хоча Кійосакі визнає, що капіталізм і продажі є частиною щоденного життя, він застерігає від плутанини між навчанням і просуванням. На його думку, справжня освіта повинна допомагати людям рости, а не просто стимулювати продаж.

Джерело: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
credit link image
