Кійосакі назвав 3 активи, які він дуже рідко продає

Фінансовий експерт і інвестор Роберт Кійосакі назвав три активи, які майже ніколи не продає, пояснюючи це їхньою довгостроковою цінністю

У своєму коментарі автор книги «Багатий тато, бідний тато» зазначив, що вважає золото, срібло та Біткоїн (BTC) тими інвестиціями, які варто тримати роками. Про це він написав у X 31 серпня.

Його слова пролунали на тлі чергових застережень про можливий крах ринку.

Протягом багатьох років Кійосакі постійно попереджає про економічний спад і водночас наголошує, що ці три активи є найкращим засобом збереження багатства у довгостроковій перспективі, здатним захистити інвесторів у моменти, коли традиційні ринки падають.

Його переконання ґрунтується на думці, що фіатні гроші — «фальшиві», адже їх цінність розмивається десятиліттями емісії, нарощенням боргів і відмовою від золотого стандарту.

На його думку, постійні «порятунки» лише маскують системні проблеми, але наступна криза може виявитися ще серйознішою.

Він вважає, що акції, облігації та банківські рахунки не дають справжньої безпеки, тоді як золото і срібло, які він називає «грошима Бога», та Біткоїн, який він називає «грошима людей», залишаються стійкими активами на тлі ослаблення валют і втрати довіри до центральних банків.

Кійосакі також поділився думками про фінансову освіту. Він провів межу між «навчанням» і «продажем власних інвестицій». На його переконання, багато хто у світі фінансів під виглядом освіти просуває продукти, у які сам інвестує. Натомість його мета — навчати, а не продавати.

Він зауважив, що деякі інвестори використовують конференції та курси, аби нав’язати «ексклюзивні можливості». Свою ж «пропозицію» він бачить у тому, щоб заохочувати людей грати і навчати інших грі у Cashflow — настільну гру, створену для розвитку фінансового інтелекту.

Хоча Кійосакі визнає, що капіталізм і продажі є частиною щоденного життя, він застерігає від плутанини між навчанням і просуванням. На його думку, справжня освіта повинна допомагати людям рости, а не просто стимулювати продаж.

