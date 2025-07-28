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Біржовий крах та Велика депресія наближаються — Кійосакі

28.07.2025 20:20
Ольга Деркач

Американський підприємець і фінансовий письменник Роберт Кійосакі знову забив на сполох щодо стану світової економіки

Біржовий крах та Велика депресія наближаються — Кійосакі

Біржовий крах та Велика депресія наближаються — Кійосакі Фото: freepik.com, wikipedia.org

У нещодавній публікації в соцмережах автор книжки «Багатий тато, бідний тато» попередив, що глобальна фінансова система може опинитися на межі колапсу, порівнюваного з біржовим крахом 1929 року та Великою депресією.

Основною загрозою Кійосакі назвав стрімке зростання боргу США. У притаманній йому манері він порадив звернутися до захисних активів — золота, срібла та Біткоїна (BTC).

«Я тримаюся за золото, срібло та Біткоїн. Можливо, ми на порозі ще одного краху, як у 1929 році, й нової Великої депресії. Борг Америки вийшов з-під контролю. Це найбільша країна-боржниця в історії. Але друкувати гроші, щоби платити за рахунками, можна лише до певного моменту», — зауважив Кійосакі.

Напередодні цієї заяви ціна Біткоїна опускалася нижче $119 000. Попри подальше незначне зростання, ринкова ситуація залишається нестабільною й може ускладнити роль Біткоїна як інструмента хеджування.

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Однак Кійосакі залишається прихильником «цифрового золота» й вкотре натякає, що Біткоїн може слугувати противагою нестабільності фіатних валют.

Подібну позицію сьогодні займають й інші відомі фінансисти, зокрема Воррен Баффет і Джим Роджерс, які, за повідомленнями, також збільшують обсяги готівки та інвестицій у дорогоцінні метали.

Кійосакі також розкритикував біржові фонди (ETF), назвавши їх «паперовими активами» через відсутність гарантій, які надають фізичні активи, як-от золото чи срібло.

«ETF роблять інвестування доступнішим для пересічного вкладника… тому я їх, загалом, підтримую. Але ETF — це як мати фото пістолета для самозахисту», — сказав він.

Останні заяви Кійосакі підтверджують його тривале критичне ставлення до традиційних фінансових інструментів. Його стратегія залишається незмінною: накопичення реальних активів і захист від ризиків фіатної системи.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїКриптовалютиСвітНовини
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