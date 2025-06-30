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Кійосакі прогнозує стрімке зростання ціни на срібло

30.06.2025 12:30
Ольга Деркач
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Автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» та інвестор Роберт Кійосакі зробив гучну заяву щодо ціни на срібло — він очікує на суттєвий стрибок вартості вже в липні

Кійосакі прогнозує стрімке зростання ціни на срібло

Кійосакі прогнозує стрімке зростання ціни на срібло Фото: freepik.com, pngwing.com

Кійосакі назвав срібло найпривабливішим «асиметричним активом» — тобто таким, що має великий потенціал зростання при відносно низьких ризиках. На його думку, білий метал наразі суттєво недооцінений і має всі шанси «вибухнути» в ціні вже зовсім скоро.

Він також підкреслив доступність срібла для пересічних інвесторів і застеріг, що така можливість може швидко зникнути, якщо ціни почнуть різко зростати.

Кійосакі не вперше вказує на потужний попит на срібло з боку промисловості — особливо у сферах сонячної енергетики, електромобілів та електроніки. Саме цей попит, на його думку, є основним рушієм зростання цін на метал.

Більше того, Кійосакі вважає, що в нинішніх умовах срібло має більшу цінність, ніж золото або Біткоїн. Він закликає інвесторів купувати, поки ціни ще не злетіли.

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Оптимізм Кійосакі щодо срібла вписується в його загальну недовіру до фіатних валют. Він неодноразово виступав за інвестиції в срібло, золото та Біткоїн як альтернативу традиційним інструментам за умов наближення фінансової кризи.

Кійосакі вже попереджав про можливий обвал, який може знецінити класичні активи. Світову економіку він описує як таку, що перебуває у стані «найбільшої боргової бульбашки в історії».

Проте, попри позитивний прогноз, ціна срібла нещодавно дещо знизилася на тлі пом’якшення геополітичної напруги після оголошення перемир’я між Ізраїлем та Іраном.

На момент написання метал торгувався на рівні $36,18. Найближчим технічним завданням для срібла залишається утримання вище позначки $35. Якщо підтримку вдасться зберегти, це може відкрити шлях до $40 та створити імпульс.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
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