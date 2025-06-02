Кійосакі назвав «найвигідніший актив» 2025 року

Роберт Кійосакі висловив думку, що срібло має потенціал до потрійного зростання вартості, назвавши цей актив найвигіднішою покупкою 2025 року

За словами автора книги «Багатий тато, бідний тато», поточна ціна срібла робить його ідеальним об’єктом інвестицій порівняно з іншими рекомендованими ним сировинними товарами.

«Найвигіднішою покупкою сьогодні є срібло. У 2025 році срібло може подорожчати втричі. Ще краща новина полягає в тому, що срібло все ще на 60% нижче за всі часові максимуми… все ще близько $35… тоді як золото і Біткоїн знаходяться на або близько до всіх часових максимумів», — сказав він.

Кійосакі зазначив, що, хоча золото і Біткоїн (BTC) торгуються близько до всіх часових максимумів, срібло залишається значно недооціненим.

На відміну від паперових активів або ETF, він підкреслив важливість володіння фізичним сріблом, описавши його як спосіб для звичайних людей у всьому світі накопичити реальне багатство в кризові часи.

Його підтримка срібла з’явилася на тлі попереджень про ймовірний економічний крах.

Кійосакі вказав, що цей очікуваний крах збігається з його прогнозами, викладеними в книзі 2013 року «Пророцтво багатого тата».

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Він прогнозує широке падіння на ринках акцій, облігацій та нерухомості, що особливо сильно вплине на представників покоління бебі-бумерів, які вклали значні кошти в традиційні активи.

Незважаючи на похмурі перспективи, Кійосакі бачить значні можливості для тих, хто діятиме завчасно.

«На жаль, мільйони людей, особливо моє покоління бебі-бумерів, будуть знищені, коли обваляться ринки акцій і облігацій. Хороша новина полягає в тому, що мільйони тих, хто проявить ініціативу, можуть стати надзвичайно багатими… і, як ви знаєте… я хочу, щоб ви стали одним з тих, хто стане дуже багатим», — додав він.

Оскільки інвестори, ймовірно, будуть тікати з ринків, що падають, він очікує припливу капіталу в альтернативні активи, такі як золото і Біткоїн.

Цікаво, що він залишається оптимістичним щодо цих альтернатив, прогнозуючи, що Біткоїн може досягти $1 млн, а золото може злетіти до $25 000. Однак варто зазначити, що Кійосакі зазнав критики за прогнози про крах ринків, який ще не відбувся.

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Джерело: Finbold.