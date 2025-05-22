Ці два активи скоро досягнуть нових висот — Кійосакі

Роберт Кійосакі, відомий інвестор і захисник фінансової освіти, також автор книги з фінансової грамотності «Багатий тато, бідний тато», звернувся до соціальних мереж, щоб надіслати повідомлення криптовалютній спільноті

Це послання має як негативний, так і позитивний характер. Позитивне в тому сенсі, що він зробив ультра-бичачий прогноз ціни Біткоїна. Кійосакі передбачив, що Біткоїн підскочить до неймовірних висот.

Думка Кійосакі про «найбільший крах ринку в історії», схоже, досягла чергового піку, оскільки в своєму поста на Х він написав, що «КІНЕЦЬ ВЖЕ ТУТ» великими літерами.

Фінансовий експерт написав, що 20 травня Федеральний резерв провів аукціон з продажу американських облігацій, який провалився — казначейські облігації США не були поставлені для виконання торгового контракту. В результаті, продовжує Кійосакі, ФРС купила власних «фальшивих грошей за фальшиві гроші» на $50 морд.

Це свідчить про недовіру інвесторів до стійкості боргу США і, оскільки грошова маса стрімко зросла, підживлює інфляцію.

«Гіперінфляція настала, — підсумував Кійосакі. — Мільйони людей, молодих і старих, будуть знищені фінансово».

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Однак, додав Кіосакі, тут є місце і для хороших новин. У цих умовах він очікує, що його улюблені активи — золото, срібло і Біткоїн — різко зростуть у ціні. Він очікує, що золото зросте до $25 000 за унцію, срібло — до $70, а Біткоїн досягне мінімум $500 000 і максимум $1 000 000 за монету. Він не назвав жодних часових рамок, коли він очікує, що ці стрибки цін відбудуться.

17 травня Кійосакі також сколихнув криптовалютну спільноту бичачим прогнозом ціни Біткоїна, хоча і трохи скромнішим. Фінансовий гуру заявив, що цього року ціна BTC зросте до $250 000 за монету.

Він вважає, що це станеться, оскільки нинішня «марксистська» фінансова система ось-ось зазнає краху, тому золото, срібло і Біткоїн різко зростуть в ціні. Він закликав своїх послідовників не продавати BTC, а продовжувати «притримувати» його. Він сказав, що купує більше біткоїнів, щоб поповнити свою заначку.

«Купуйте більше. Не продавайте», — порадив він.

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Джерело: Investing.