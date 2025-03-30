Кійосакі заявив, що світ перебуває в рецесії

Фінансовий педагог і письменник Роберт Кійосакі сміливо заявив, що світова економіка перебуває в рецесії, стверджуючи, що він це спрогнозував більше десяти років тому

За словами Кійосакі, рецесія характеризується зростанням інфляції та безробіття — спадом, про який він попереджав з моменту публікації своєї книги «Пророцтво багатого тата» у 2012 році.

«Факти свідчать, що світ перебуває в рецесії. Факти свідчать про те, що інфляція зростає, як і безробіття», — сказав він.

Хоча рецесія може призвести до масового страху, автор книги «Багатий тато, бідний тато» закликав інвесторів не панікувати, зазначивши, що такий сценарій може створити можливості для зростання багатства через освіту.

«Найважливіше питання: «Що ви збираєтеся робити з цією рецесією? Чи зробить ця рецесія вас багатшими чи біднішими? Вибір за вами», — додав він.

Слід зазначити, що Кійосакі неодноразово попереджав про наближення ринкового краху. Однак критики ставлять під сумнів твердження інвестора, оскільки його прогнози не справдилися, як передбачалося. Ці критики зображують Кійосакі як сенсатора, чиї страшні попередження є ненадійними фінансовими рекомендаціями.

Незважаючи на скептицизм, Кійосакі стверджує, що інвестори повинні зосередитися на захисті свого багатства, рекомендуючи інвестувати в альтернативні активи, такі як золото, срібло та Біткоїн (BTC).

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Він залишається оптимістом щодо цифрової валюти, називаючи Біткоїн «найбільшою можливістю в історії» і прогнозуючи, що його ціна може сягнути $500 000.

Хоча багато з минулих прогнозів Кійосакі не справдилися, нинішній економічний клімат представляє новий поворот, оскільки провідні аналітики все частіше вказують на можливість рецесії.

Наприклад, ключовий показник споживчих очікувань впав до найнижчого рівня за останні 12 років, сигналізуючи про потенційні економічні проблеми.

Так, згідно з останнім опитуванням Конференційної ради, індекс короткострокових перспектив для доходу, бізнесу та умов на ринку праці впав на 9,6 пунктів у березні до 65,2, що значно нижче за поріг попередження про рецесію у 80 пунктів.

Таке зниження впевненості збігається з волатильністю на фондовому ринку, оскільки S&P 500 нещодавно увійшов у зону корекції, хоча базовий індекс демонстрував незначні рухи вгору.

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Джерело: Finbold.