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Кійосакі попереджає, що найбільший крах в історії вже розпочався

11.03.2025 20:40
Ольга Деркач
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Індекс S&P 500 впав на 4,54% з початку року — і відомий автор та інвестор Роберт Кійосакі б’є на сполох

Кійосакі попереджає, що найбільший крах в історії вже розпочався

Кійосакі попереджає, що найбільший крах в історії вже розпочався Фото: freepik.com, wikipedia.org

Кійосакі, який у 1997 році написав бестселер про особисті фінанси «Багатий тато, бідний тато», є відвертим коментатором ринку. Багато років поспіль він співає дифірамби золоту, сріблу та криптовалютам, насамперед Біткоїну (BTC). На противагу цьому, фінансовий гуру був затятим критиком фіатних валют, які він часто називає «фальшивими грошима».

На тлі торговельної війни між Сполученими Штатами та їхніми союзниками і суперниками занепокоєння щодо впливу тарифів, потенційного відновлення інфляції та економічного сповільнення призвели до розпродажу ризикових активів.

Валютний відділ JPMorgan оцінює ймовірність рецесії у 2025 році на рівні 40%.

У розпал цих подій Роберт Кійосакі звернувся до платформи соціальних мереж X, щоб проконсультувати інвесторів щодо того, як їм слід поводитися, щоб уникнути катастрофи.

Автор вважає, що «бульбашка всього» — стан завищених оцінок без фундаментальних підстав для їх підтримки — зараз лопається.

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Кійосакі поділився своїм занепокоєнням, що цей крах може виявитися найбільшим в історії — перевершивши навіть крах 1929 року, який призвів до Великої депресії. Більше того, він стверджує, що писав про цю катастрофу в іншій своїй роботі, «Пророцтво багатого тата».

Крім того, Кійосакі закликав інвесторів не панікувати, а бути стоїчними, дочекатися, поки все вляжеться, і придбати великі реальні активи зі знижками. Наостанок, фінансовий гуру підтвердив свій «бичачий» прогноз щодо нерухомості, золота, срібла та Біткоїна.

Але, варто зауважити, що Роберта Кійосакі багато хто називає панікером, оскільки він пророкує регулярно крахи, які не відбуваються.

Що стосується останніх подій, то S&P 500 знаходиться на 8,62% нижче свого історичного максимуму (ATH) у 6 144 пункти, досягнутого 19 лютого. Хоча ситуація погіршилася, називати те, що відбувається, крахом поки що передчасно.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: ГрошіІнвестиціїСвітНовини
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