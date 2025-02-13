Кійосакі закликає готуватися до краху ринку, економічної депресії та війни

Відомий інвестор і автор бестселера про особисті фінанси «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кіосакі виступив з черговим страшним попередженням про проблеми в економіці США

За словами Кійосакі, звільнення у 2025 році сильно вдарить по американській робочій силі, оскільки «Трамп ліквідує 65 000 робочих місць». Автор також повідомив, що нафтова промисловість також звільняє тисячі працівників, оскільки «економіка скорочується».

Ситуація у секторі викопного палива є несподіванкою, оскільки очікується, що він переживе ренесанс завдяки обіцянці президента Дональда Трампа «бурити, крихітко, бурити» та його підходу до енергетики.

Роберт Кійосакі в тому ж пості закликав своїх підписників «перестати мріяти», попередивши, що не буде «м’якої посадки».

Таким чином, автор дійшов висновку, що люди повинні «готуватися до обвалу ринку, можливої депресії та війни».

Хоча Кійосакі не дав конкретних порад, просто сказавши, що його послідовникам було б мудро перестати слухати владу, його попередні заяви дають уявлення про те, що він міг би вважати розумним підходом.

Зокрема, Кійосакі відомий тим, що віддає перевагу двом товарам — золоту і сріблу — і одній криптовалюті — Біткоїну (BTC) — над усіма іншими інвестиціями. Дійсно, він написав сотні постів про ці три інвестиції і рекомендував купувати дорогоцінні метали протягом десятиліть.

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Наразі ця стратегія, схоже, дала хороші результати, оскільки «портфель Роберта Кійосакі» отримав значні прибутки у 2024 році, а станом на 13 лютого 2025 року принаймні зберіг свою вартість у поточному році.

Наразі залишається незрозумілим, чи рекомендував би видатний інвестор своїм послідовникам робити ставку на ринок нерухомості, оскільки, незважаючи на те, що він стверджує, що володіє 15 000 будинків, ще в грудні він закликав людей продати власне житло, щоб інвестувати в Біткоїн.

Ще один дещо дивний аспект постів Кійосакі полягає в тому, що вони, здається, постійно перемикаються між економічним процвітанням, яке, як він очікує, принесе президент Трамп, і досить похмурими прогнозами про катастрофічний крах, який може стерти багатство цілих поколінь.

Втім, протиріччя може бути лише поверхневим. Сам автор стверджує, що заробив багато грошей під час Великої рецесії, і цілком ймовірно, що він часто посилається на циклічність системи, яка переходить від затяжних бичачих ринків до жорстоких крахів.

Насамкінець варто зазначити, що Роберт Кіосакі попереджає про неминучу рецесію вже протягом десятиліття і неодноразово проголошував, що крах вже почався.

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Джерело: Finbold.