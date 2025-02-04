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Кійосакі закликав скористатися крахом ринку: як саме

04.02.2025 14:40
Ольга Деркач
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З огляду на показники більшості основних акцій та криптовалют здається, що часто повторюване пророцтво Роберта Кійосакі про те, що насувається «масштабний крах», нарешті справджується

Кійосакі закликав скористатися крахом ринку: як саме

Кійосакі закликав скористатися крахом ринку: як саме Фото: facebook.com/RobertKiyosaki, freepik.com

Дійсно, видатний інвестор і автор бестселера про особисті фінанси «Багатий тато, бідний тато», зробив пост Х у неділю ввечері, розпочавши його словами: «Зараз настає жорстокий крах на ринку».

Підкріплюючи своє спостереження, Кійосакі вказав на показники різних активів з високим і низьким ризиком, але у властивій йому манері закликав своїх послідовників не впадати у відчай — «не будьте невдахою» — і «зберігати холоднокровність».

Відомий автор описує крахи як «розпродажі», пояснюючи, що кризи та рецесії — найкращий час для збагачення.

Логіка, що стоїть за закликом до купівлі, є здоровою. Наприклад, $1000, вкладена в індекс S&P 500 на мінімумі Великої рецесії, зараз коштуватиме $7989,4. Аналогічно, $1000, вкладена в Біткоїн (BTC) наприкінці 2022 року, коштуватиме $5588,24, оскільки BTC подорожчав приблизно з $16 000 до $95 490.

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Проте невпинне зростання багатьох активів в останні роки піднімає питання про те, коли і чи варто інвесторам купувати. Наприклад, незважаючи на те, що багато хто боїться і не купує Nvidia після серпневого падіння, така торгівля була б прибутковою.

З іншого боку, зважаючи на те, що багато основних акцій значно переоцінені, неможливо точно визначити, чи буде нинішній спад ще однією ефемерною вибоїною на дорозі, чи те, що деякі експерти роками описували як «бульбашку всього», нарешті лусне.

Аналіз Кійосакі вже давно є предметом суперечок. Знову ж таки, незважаючи на загальну точність опису рецесії як хорошого способу швидко розбагатіти, такі оцінки залишають у програші тих, хто не може дозволити собі зробити ставку на наступний напрямок руху ринку.

Подібна ситуація також виникла наприкінці 2024 року, коли відомий автор закликав своїх послідовників продати свої будинки і придбати Біткоїн — порада, яка залишила неприємний осад у багатьох, оскільки сам Кійосакі стверджує, що володіє тисячами будинків.

Нагадаємо, що Кійосакі висловив скептицизм щодо токена Трампа. Поки криптовалютна спільнота обговорює суперечливий запуск президентом США Дональдом Трампом монети-мема TRUMP, автор та інвестор Роберт Кійосакі поділився скептичним поглядом на цю подію.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: ГрошіІнвестиціїКриптовалютиСвітНовини
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