Кійосакі висловив скептицизм щодо токена Трампа

Поки криптовалютна спільнота обговорює суперечливий запуск президентом США Дональдом Трампом монети-мема TRUMP, автор та інвестор Роберт Кійосакі поділився скептичним поглядом на цю подію

Автор книги «Багатий тато, бідний тато» обмежився коментарями щодо монети, але запропонував загальний погляд на криптовалюту, заявивши, що сектор у цілому перетворюється на «фарс», відхиляючись від свого початкового призначення як майбутнього фінансів, — сказав він у своєму пості 19 січня.

З появою токенів, які просувають знаменитості (таких як TRUMP), і не мають значних фундаментальних основ, Кійосакі зазначив, що сектор стає «тиранічним» (або «владним», можливо, через маніпуляції, відсутність прозорості та контроль окремих гравців.).

Фінансовий педагог також скористався нагодою, щоб підкреслити свою інвестиційну філософію, засновану на провідних активах, таких як золото, срібло та Біткоїн (BTC), відкидаючи інші продукти, такі як біржові фонди (ETF).

Дійсно, Кійосакі залишається «бичачим» щодо цих трьох товарів, прогнозуючи, що вони є ідеальними сховищами багатства, особливо на фоні його прогнозу щодо неминучого краху ринку.

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) January 19, 2025