Кійосакі висловив скептицизм щодо токена Трампа

Поки криптовалютна спільнота обговорює суперечливий запуск президентом США Дональдом Трампом монети-мема TRUMP, автор та інвестор Роберт Кійосакі поділився скептичним поглядом на цю подію

Автор книги «Багатий тато, бідний тато» обмежився коментарями щодо монети, але запропонував загальний погляд на криптовалюту, заявивши, що сектор у цілому перетворюється на «фарс», відхиляючись від свого початкового призначення як майбутнього фінансів, — сказав він у своєму пості 19 січня.

З появою токенів, які просувають знаменитості (таких як TRUMP), і не мають значних фундаментальних основ, Кійосакі зазначив, що сектор стає «тиранічним» (або «владним», можливо, через маніпуляції, відсутність прозорості та контроль окремих гравців.).

«Що я думаю про TRUMP COIN? Небагато. На жаль, увесь криптовалютний світ перетворюється на «тиранію», змінюючись із «майбутнього» на фарс», — заявив Кійосакі.

Фінансовий педагог також скористався нагодою, щоб підкреслити свою інвестиційну філософію, засновану на провідних активах, таких як золото, срібло та Біткоїн (BTC), відкидаючи інші продукти, такі як біржові фонди (ETF).

Дійсно, Кійосакі залишається «бичачим» щодо цих трьох товарів, прогнозуючи, що вони є ідеальними сховищами багатства, особливо на фоні його прогнозу щодо неминучого краху ринку.

What do I think about TRUMP COIN? Not much. Unfortunately, the whole crypto world is becoming a “tranny” transformimg from the “future” to a “farce.” I hold my course buying real

Gold, real silver, and real Bitcoin. As a personal rule I do not invest in any ETFs. I am old… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) January 19, 2025

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Суперечки щодо запуску мемкоїна TRUMP

17 січня Трамп здивував крипторинок і весь фінансовий світ у цілому, оголосивши про запуск TRUMP у рамках того, що він назвав святкуванням.

Монета, запущена у мережі Solana (SOL), пережила стрімке зростання протягом декількох годин, підскочивши приблизно на 30 000% і досягнувши піку в $75 19 січня.

Однак пізніше TRUMP зазнав значної корекції, втративши майже 50% своєї вартості і впавши до $40 в один момент, перш ніж відновитися.

Це падіння було пов’язане з тим, що інвестори перенаправили капітал в іншу нову мем-монету, випущену першою леді Меланією Трамп, MELANIA, яка також продемонструвала стрімке зростання.

Відновлення ціни TRUMP відбулося на хвилі новин про продовження лістингу монет на основних торгових платформах. Robinhood (NASDAQ: HOOD) — одна з останніх платформ, яка оголосила про лістинг, приєднавшись до інших бірж, включаючи Bitget, KuCoin і Kraken.

Структура монети — 80% її пропозиції, як повідомляється, зберігається в гаманці Трампа, і немає періоду блокування — викликала етичні занепокоєння щодо потенційного маніпулювання ринком і «перетягування ковдри».

У зв’язку з цим дослідник криптовалютних афер Стівен Фіндейзен (Coffeezilla) розкритикував цю схему та припустив, що нові регулятори можуть захистити проєкт від юридичної перевірки.

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Загалом, враховуючи обіцянку Трампа очолити зростання криптовалют у Сполучених Штатах після вступу на посаду, його рішення запустити високоспекулятивний актив без базової вартості викликає питання щодо його впливу на більш усталені об’єкти, такі як Bitcoin.

Аналіз ціни TRUMP

На момент написання матеріалу TRUMP оцінювався в $57, впавши майже на 9% за останні 24 години. Його ринкова капіталізація становила близько $11,45 млрд.

Раптовий стрибок вартості TRUMP і відновлення після недільного падіння вказує на потенціал для подальшого зростання, який може бути викликаний будь-яким ажіотажем навколо інавгурації Трампа 20 січня.

Як і всі інші мемні криптовалюти, токен залишається нестабільним через волатильність, пов’язану з таким активом. Однак, оскільки це перший мем-токен, запущений президентом США, ще невідомо, в якому напрямку він розвиватиметься в кінцевому підсумку.

Раніше ми писали, що перемога Трампа знаменує «золоту еру» для криптовалют — CEO Binance.

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За матеріалами finbold.com.