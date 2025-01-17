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Які криптовалюти тримає Трамп та на яку суму

17.01.2025 15:16
Микола Деркач
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Криптогаманець Дональда Трампа розкрили ще до його вступу на посаду. На ньому цифрових активів на суму $17,75 млн

Які криптовалюти тримає Трамп та на яку суму

Які криптовалюти тримає Трамп та на яку суму Фото: freepik.com, pngwing.com, pngarts.com

Дональд Трамп вступить на посаду 20 січня, в день інавгурації, що ознаменує його другий термін на посаді президента Сполучених Штатів. Республіканець, який помітно змінив свою позицію від затятого прихильника долара до шанувальника криптовалют, за останні роки більш ніж занурився у простір цифрових активів, створивши і свої проєкти, зокрема NFT та торгові картки.

Нещодавно зображення Трампа навіть було вписано в блок Bitcoin за допомогою протоколу Ordinals як данину поваги новому президенту. Але більшість інвесторів прагнуть дізнатися про вміст і вартість криптогаманця нью-йоркця до того, як він вступить на посаду.

Згідно з даними, отриманими і проаналізованими Finbold з Arkham 17 січня, всього за три дні до великої події, криптопортфель Трампа оцінюється в $17,75 млн. Це сталося у той час, коли Біткоїн знову піднявся вище $100 тис. і зараз торгується на рівні близько $102 000, зі значним імпульсом після перемоги Трампа на виборах.

Найбільше у його гаманці: монета-мем Trog (TROG), яка оцінюється у $10,81 млн, токен TRUMP — $2,03 млн, Ethereum (ETH) — $1,7 млн, а також Wrapped Ethereum (WETH) — $1,64 млн.

Які криптовалюти тримає Трамп та на яку суму

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Що особливо інтригує, так це відсутність Біткоїна у його портфелі, що є дивним упущенням, враховуючи його активну підтримку криптовалюти. Натомість його гаманець переповнений дрібними альткоїнами та мем-монетами, що свідчить про те, що ці активи могли бути отримані в рамках аірдропів або подаровані йому під час публічних виступів як маркетинговий хід криптопроєктів (це часте явище), що мають на меті посилити його вплив.

Однак Трамп може мати приватні гаманці або інвестиції, про які публічно не повідомляється. Враховуючи його позицію щодо конфіденційності та його минулі коментарі на користь BTC, можна припустити, що він може володіти монетами на менш публічних або відомих рахунках. Однак у відкритих джерелах це не було підтверджено.

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За даними finbold.com.

Рубрики: BitcoinГрошіКриптовалютиСвітНовиниСША
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