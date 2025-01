Які криптовалюти тримає Трамп та на яку суму

Криптогаманець Дональда Трампа розкрили ще до його вступу на посаду. На ньому цифрових активів на суму $17,75 млн

Дональд Трамп вступить на посаду 20 січня, в день інавгурації, що ознаменує його другий термін на посаді президента Сполучених Штатів. Республіканець, який помітно змінив свою позицію від затятого прихильника долара до шанувальника криптовалют, за останні роки більш ніж занурився у простір цифрових активів, створивши і свої проєкти, зокрема NFT та торгові картки.

Нещодавно зображення Трампа навіть було вписано в блок Bitcoin за допомогою протоколу Ordinals як данину поваги новому президенту. Але більшість інвесторів прагнуть дізнатися про вміст і вартість криптогаманця нью-йоркця до того, як він вступить на посаду.

JUST IN: 🇺🇸 Bitcoin miner MARA embedded a portrait of President Trump in a BTC block to honor his upcoming inauguration.

The first pro-Bitcoin US president 🙌 pic.twitter.com/Fs1ebJrAMG

— Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) January 17, 2025