Як знайти та перевірити нові криптовалюти для інвестування

Вибір перспективних криптовалют для інвестування вимагає обережного підходу та детального аналізу. Нові активи на ринку можуть мати високий потенціал, але також приховують значні ризики. Щоб уникнути помилок і знайти дійсно цікаві монети, важливо знати, де шукати актуальну інформацію, як її перевіряти та які критерії використовувати для оцінки

Існує кілька місць, де ви можете відстежувати появу нових криптовалют, проаналізувати ринок та слідкувати за ним.

Біржі

Криптовалютні біржі є одним із найзручніших і найнадійніших джерел для пошуку нових інвестиційних можливостей. Вони не лише публікують списки нових криптовалют, але й часто супроводжують їх описами, вказуючи ключові характеристики та цілі проєктів.

Наприклад, такі великі платформи, як Coinbase і Binance, регулярно оновлюють свої списки нових токенів, надаючи трейдерам змогу відстежувати події. Створення облікового запису на біржі дозволяє отримати доступ до детальнішої інформації, сповіщень про нові лістинги та додаткових інструментів для аналізу.

Не варто забувати і про такі біржі, як KuCoin, Kraken і Gate.io, які також активно додають нові криптовалюти до своїх списків.

Наприклад, KuCoin відома своєю підтримкою менш популярних токенів, які мають потенціал для зростання. Kraken, своєю чергою, пропонує широкий спектр аналітичних інструментів, які можуть допомогти оцінити перспективність нових активів. Gate.io часто виступає майданчиком для лістингу зовсім нових проєктів, що робить її цікавим вибором для раннього інвестування. Реєстрація на кількох біржах дозволяє розширити доступ до інформації та порівнювати можливості різних проєктів.

Агрегатори даних

Такі платформи збирають інформацію на певні теми, зокрема допомагають відстежувати появу нових цифрових активів. Наприклад, CoinMarketCap збирає та відображає список нових токенів та монет, дані про їхні ціни, ємність ринку та обсяги торгів. Цей тип сервісу допомагає дізнатися, що інші інвестори думають про конкретну криптовалюту та чи є у неї потенціал.

CoinGecko — це ще один агрегатор даних, який перераховує нові монети з майже такою ж інформацією, яку пропонує CoinMarketCap.

Однак варто врахувати, що агрегатори криптовалютних даних можуть надавати запізнілу або неточну інформацію з бірж, оскільки може існувати мережевий лаг між укладеними угодами та цінами, що відображаються на агрегаторі. Найкращий спосіб побачити ціни у реальному часі — використовувати торгову платформу.

Також можна спробувати ICO Bench — аналітична платформа, яка надає оцінки ICO-проєктів на основі експертного аналізу та відгуків криптотрейдерів. Завдяки системі рейтингу за кількома критеріями користувачі отримують об’єктивну інформацію про перспективність проєктів, що допомагає їм приймати зважені інвестиційні рішення.

Серед популярних і Token Metrics — агрегатор, який поєднує інструменти штучного інтелекту та аналітики для оцінки криптовалютних проєктів. Платформа надає інвесторам детальний аналіз ринку, прогнозує потенціал проєктів і допомагає визначити, чи варто вкладати кошти в ту, чи іншу криптовалюту.

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Соціальні мережі

Ними користуються майже всі відомі криптоаналітики та творці цифрових активів. Соцмережами інформація шириться дуже швидко, хоч і не завжди коректно.

X (раніше Twitter), наприклад, є однією з найшвидших і особливо популярних платформ, яка оперативно реагує на події. Тут ви можете легко знайти розробників і засновників криптовалют, які твітують про свої розробки щоразу, коли відбуваються зміни або з’являються нові монети.

Особливо корисними є сповіщення за певними ключовими словами. Якщо ви налаштуєте сповіщення за такими фразами, як «нова криптовалюта», «випуск криптовалюти» або просто «криптовалюта», ви отримуватимете повідомлення про будь-який твіт, пов’язаний з цими запитами.

Telegram — ще одна платформа для миттєвого обміну повідомленнями, яка може стати корисним інструментом у ваших руках для своєчасного отримання важливої інформації, включаючи появу нових перспективних токенів. Зокрема, тут ви можете слідкувати за різними інформаційними каналами, наприклад, Cointelegraph.

Варто згадати і Reddit — це одна з найпопулярніших платформ для отримання актуальних криптоновин, інформації про нові токени, а також аналітики та експертних думок. Завдяки спеціалізованим субреддитам, таким як r/CryptoCurrency, r/Bitcoin чи r/Altcoin, користувачі можуть обговорювати тренди, знаходити огляди перспективних проєктів та отримувати інсайти від досвідчених трейдерів і аналітиків. Платформа дозволяє швидко реагувати на новини, дізнаватися про потенційні інвестиційні можливості та бути в курсі розвитку криптосфери.

До цього списку корисних соцмереж можна віднести і Discord. Це сучасна платформа, яка стрімко набуває популярності у світі. Слідкуйте також за думками інфлюєнсерів на LinkedIn.

Тематичні сайти

Сьогодні існує багато вебсайтів, які ви можете переглянути, щоб знайти нові криптовалюти. Деякі з найбільш авторитетних — Top ICO List та Trading View. Останнім, для прикладу, користується понад 90 млн інвесторів з усього світу.

До корисних ресурсів можна віднести також ICO Drops — спеціалізується на зборі інформації про майбутні, поточні та завершені ICO, та ICObench — платформа, яка пропонує простий та зручний календар подій для відстеження ICO та IDO.

Не слід забувати і про різні тематичні форуми.

Як перевірити знайдену криптовалюту

Ви можете використовувати для цього різні інструменти, наприклад, KryptView. Це децентралізована платформа, яка надає користувачам можливість проводити фундаментальний аналіз криптовалют та токенів. Завдяки моделі «Research-to-Earn» (досліджуй, щоб заробити), учасники можуть оцінювати проєкти, ділитися своїми думками зі спільнотою та отримувати за це винагороди. Платформа структурує зібрані дані, роблячи їх доступними для всіх користувачів, що сприяє прийняттю обґрунтованих інвестиційних рішень.

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Інтерактивний інструмент Scoring Wizard дозволяє користувачам проводити детальний аналіз проєктів за різними критеріями, такими як команда, проєкт, токеноміка, спільнота та конкуренція.

Ще одна популярна платформа — BSCheck — безплатна платформа, що дозволяє аналізувати токени у блокчейнах Binance Smart Chain (BSC), Ethereum (ETH), Polygon (POLY), Fantom (FTM) та Dogechain (DC). Вона допомагає користувачам оцінити потенційні ризики, пов’язані з торгівлею токенами, надаючи інформацію про ліквідність, можливість торгівлі, розподіл токенів серед гаманців, активність основних власників та безпечність смарт-контракту (це важливі критерії оцінки, які варто враховувати в першу чергу).

Крім того, BSCheck пропонує функцію відстеження новостворених токенів у мережах BSC та Dogechain, що дозволяє користувачам виявляти нові проєкти та оцінювати їх популярність за кількістю власників. Користувачі також можуть голосувати за улюблені токени та переглядати список найпопулярніших активів на сайті.

Варто зазначити, що ні BSCheck, ні будь-яка інша платформа не гарантує 100% виявлення шахрайських проєктів, тому рекомендується завжди проводити додаткове власне дослідження перед інвестуванням. Якщо ви новачок, можна також звернутися за допомогою до професіоналів (сьогодні існує багато якісних курсів для криптоінвесторів-початківців).

Ще приклад — Token Sniffer — це безплатний онлайн-інструмент для аналізу смарт-контрактів, який допомагає виявляти потенційні шахрайські токени в мережах Ethereum, BNB Chain та інших. Він оцінює безпеку токенів, аналізуючи їхній код, ліквідність та інші фактори, надаючи користувачам інформацію для прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень.

Token Sniffer дозволяє ввести назву або адресу криптовалюти та відобразити її аудит. Платформа пропонує переглянути код контракту, згенерувати дані про адресу творця, адреси 100 найбільших власників і відсоток, який вони мають. Ви також побачите адреси спалення, куди розробники відправляють монети, щоб назавжди вивести їх з обігу.

На що варто першочергово звернути увагу, аналізуючи крипту

Перше, що ми можемо врахувати, це варіанти використання криптовалюти. Наприклад, Біткоїн був розроблений як платіжний засіб. Але коли інвестори помітили, що його ціна зростає, у монети з’явилося інше призначення. Глобальна пандемія ненадовго зупинила більшу частину світової економіки, і фондові ринки в усьому світі впали. BTC став безпечним притулком для інвесторів, які прагнули зберегти вартість, а також спекулятивною інвестицією.

Чим більше варіантів використання нової монети та блокчейну, який вона підтримує, тим більша ймовірність того, що криптовалюта проіснує достатньо довго, щоб відчути зростання. Однак це не аксіома. При цьому, не варто відкидати мемкоїни, які зазвичай не можуть похвалитися чітким призначенням. Хоч це і найризиковіший актив, він може бути напрочуд прибутковим.

Також криптовалюта потребує ліквідності — це означає, що вона повинна мати достатній обсяг торгів, щоб її можна було швидко продати, якщо вам це потрібно. Якщо ви знайшли криптовалюту, яка не має достатнього обсягу торгів, вам варто зачекати, щоб побачити, чи буде вона розвиватися. Якщо інші інвестори не торгують новою криптовалютою у великих обсягах, це може свідчити про те, що її ще не варто купувати або це шахрайство.

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Перспективи: якщо ви можете визначити криптовалюту, яка має перевагу над іншими — наприклад, пропонує рішення широко розповсюдженої проблеми — це може бути гарною інвестицією, оскільки вона може мати довготривалу перспективу.

Попит і пропозиція: багато криптовалют мають заздалегідь визначений максимальний обсяг пропозиції. Коли цей максимум досягається, як правило, шляхом майнінгу, нові токени не випускаються. Попит може збільшуватися або зменшуватися залежно від ринкових настроїв і випадків використання.

Ціна і обсяг: цифрові валюти зі зростаючими цінами та обсягами торгівлі, швидше за все, матимуть імпульс до розвитку. Звичайно, немає ніяких гарантій, що цей імпульс збережеться, проте, це корисний спосіб побачити, які цифрові валюти мають найбільший інтерес для інвесторів на цей час.

Важливим фактором є команда розробників та її репутація. Вивчіть, хто стоїть за створенням криптовалюти: їхній досвід, попередні проєкти та досягнення у сфері блокчейну. Наявність прозорої команди з реальними професіоналами збільшує шанси на успішність проєкту. Важливо також звертати увагу на інвесторів або партнерів, які підтримують криптовалюту, оскільки їхня довіра може бути показником надійності проєкту.

Дорожня карта проєкту також є ключовим аспектом аналізу. Вивчіть, які цілі ставить перед собою команда та як вона планує їх досягти. Якщо проєкт має чіткий план розвитку, включно з етапами запуску, тестування і масштабування, це свідчить про його серйозність і довгостроковий потенціал. З іншого боку, відсутність конкретної дорожньої карти або розмиті обіцянки можуть бути сигналом для обережності.

Технологічна інновація теж має значення. Проаналізуйте, які технології впроваджує проєкт, чи пропонує він щось нове або вдосконалене у порівнянні з іншими криптовалютами. Наприклад, використання більш швидкого та екологічного алгоритму консенсусу або впровадження унікальних функцій для забезпечення безпеки і конфіденційності користувачів може зробити криптовалюту конкурентоспроможною.

Стабільність та прозорість проєкту також грають ключову роль. Зверніть увагу на те, як команда спілкується зі спільнотою, чи надає вона регулярні оновлення та чи є доступ до інформації про прогрес проєкту. Прозорість і відкритість сприяють зміцненню довіри інвесторів і підтримують інтерес до криптовалюти.

Якщо потрібно проаналізувати криптовалюту, яка вже вийшла на ринок, можна звернутися до технічного аналізу, застосовуючи різні індикатори. Це SMA, MACD, RSI, середні ковзні, рівні опору / підтримки тощо. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі.

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Допоміжні джерела: investopedia.com, coinex.com, coinex.com, bitget.com.