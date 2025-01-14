5 мемкоїнів, які варто розглянути для купівлі цього тижня

Зростання інтересу до криптовалют, зокрема Біткоїна як потенційного національного резервного активу США та деяких інших країн, а також розвиток DeFi створюють сприятливі передумови для розвитку ринку мем-токенів. Це відкриває нові можливості для інвесторів, які прагнуть максимізувати прибутки завдяки ризиковим активам. Далі ми розглянемо п’ять перспективних мемкоїнів, які мають всі шанси злетіти вже найближчим часом

$WEPE

Wall Street Pepe ($WEPE) знаходиться на стадії пресейлу і коштує наразі $0,00036647. Раннім покупцям пропонуються нагороди за участь. Також можна накопичувати більше токенів, беручи участь у стейкінгу (зараз APY становить 27%).

38% загального обсягу токенів виділено на маркетинг, що демонструє серйозний підхід проєкту до підтримки та розвитку.

$MIND

Mind of Pepe ($MIND) пропонує власникам токенів ексклюзивну аналітику, згенеровану ШІ. Проєкт готується запустити автономний акаунт у Twitter, що аналізуватиме тренди. Токен має власний криптогаманець та працює з dApps, щоб збирати всю важливу інформацію про трейдинг.

30% загального обсягу токенів зарезервовано для розвитку екосистеми, що свідчить про масштабні плани.

$FARTCOIN

Ця криптовалюта з моменту запуску в жовтні минулого року суттєво зросла і на момент написання матеріалу становить $1,06 (на момент виходу на ринок її вартість становила $0,00005908). При цьому, токен демонструє значну волатильність — з початку 2025 року його ціна встигла протестувати рівень $1,588, а також обвалитися до $0,69.

Розроблений на блокчейні Solana, він забезпечує швидкі та, як зазначають розробники, надійні транзакції.

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$SOLX

Токен підтримує управління, стейкінг і трансфери токенів для Solaxy, рішення Layer-2 для масштабування Solana.

Мета Solaxy — прискорити транзакції та знизити витрати для Solana-додатків. Це друга мем-криптовалюта з L2-мережею після Pepe Unchained (ринкова капіталізація $46,94 млн). Токен вирізняється повною кастомізацією, дозволяючи створювати оптимізовані dApps для будь-яких потреб.

$AI16Z

Це dApp на блокчейні Solana, який наразі здіймає хвилю в крипто-сфері. Його ринкова капіталізація становить $1,37 млрд, а 24-годинний обсяг торгів збільшився на 35%. Ключовою особливістю токена є DAO-управління та AI-агент, який аналізує перспективні проєкти та криптовалюти для інвестицій.

Зауважимо, що попри наявність готових прогнозів та обіцянок розробників, завжди проводьте власний аналіз і не інвестуйте більше, ніж готові втратити. Мемкоїни — найбільш ризиковий актив на ринку. Також варто врахувати, що багато проєктів можуть виявитися шахрайськими, тому перед купівлею токенів слід дізнатися більше, про його засновників, ознайомитися з дорожньою картою, звернутися до професіоналів за консультацією тощо.

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