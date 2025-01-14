Чи впаде Біткоїн нижче $85 000 та чого очікувати далі

Біткоїн відновився після того, як ненадовго впав нижче критичного рівня $90 тис. вперше за кілька місяців. Ціна швидко почала знову зростати, перевищивши $96 тис., оскільки ринковий настрій покращився перед публікацією даних щодо інфляції у США

Ціна Біткоїна останнім часом знаходиться у зоні турбулентності. У понеділок монета впала на 5,3% до $89,3 тис., що стало її найнижчим рівнем з 18 листопада і значно нижче рекордного максимуму $108,3 тис., досягнутого у грудні. Однак інвестори, що орієнтуються на зниження ціни, допомогли BTC швидко відновитися на $7 тис., оскільки покращився загальний ринковий настрій.

Як раніше говорив легендарний аналітик Роберт Кійосакі, падіння Біткоїна — це гарна новина для інвесторів. Він назвав це рідкісною можливістю для купівлі, а не приводом для хвилювання.

На падіння Біткоїна наклалися коментарі генерального директора JPMorgan Chase, мільярдера Джеймі Даймона (Jamie Dimon) в інтерв’ю CBS, опублікованому в неділю.

«Я не дуже добре ставлюся до Біткоїна», — сказав Даймон, додавши, що криптовалюта вартістю $1,8 трильйона доларів не має внутрішньої цінності.

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Зазначимо, що Біткоїн далеко не єдиний великий актив, який скотився на територію корекції, оскільки інші великі криптовалюти, такі як ETH, Solana і DOGE, також зазнали більш ніж 10% відкату від нещодавніх максимумів. Кілька відомих акцій також впали щонайменше на 10% від своїх нещодавніх піків, включаючи Nvidia, Palantir і Tesla. За свою 15-річну історію ціни на Біткоїн, як правило, страждали під час високих ставок і зростали, коли ставки знижувалися.

Покращення настроїв на ринку

Новини про те, що команда Трампа розглядає більш поступовий підхід до впровадження торгових тарифів у США, допомогли знизити ринкові побоювання, що знову пробудило попит на ризиковані активи. Поступовий підхід до тарифів не лише дає адміністрації Трампа більше важелів у переговорах, але й може допомогти уникнути інфляційного сплеску, якого побоюються ринки.

Як результат, доходність по облігаціях США, яка піднялася до 14-місячного максимуму 4,79%, знизилася, а попит на ризиковані активи, такі як криптовалюта та акції, знову зростає. Біткоїн відновився до позначки $96 тис., а ф’ючерси S&P 500 відкриваються позитивно.

Також зараз увага зосереджена на даних щодо інфляції у США та можливих знижень ставок ФРС. Сьогодні очікується, що дані PPI за грудень зростуть до 3,7% у річному вимірі, порівняно з 3,4% у попередньому місяці. Завтра індекс CPI має показати, що інфляція зросте до 2,9% у річному вимірі, віддаляючись від цільового рівня ФРС у 2%.

Біткоїн та інші ризиковані активи зазвичай показують кращі результати в умовах низьких ставок та більшої ліквідності.

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Окрім даних щодо інфляції, інавгурація Трампа 20 січня та засідання ФРС наприкінці місяця залишають фундаментальні фактори в центрі уваги. Це може допомогти визначити напрямок після нещодавніх коливань серед інвесторів.

Куди рухатиметься Біткоїн?

Якщо ціна скоригується на рівні нижче $90 тис. і $89 тис., це може відкрити шлях до $85 тис., що є рівнем 38,3% за Фібоначчі. Пробиття цього рівня може призвести до глибшого спаду до $80 тис..

Інвестори повинні подолати рівень опору $103 тис., щоб продовжити зростання до $108 тис. і нових історичних максимумів.

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За матеріалами forbes.com, fxstreet.com.