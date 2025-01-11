Завдяки Біткоїну у 2024 щодня зʼявлялося 154 нових мільйонера

Ні для кого не секрет, що Біткоїн (BTC) пережив зоряний рік у 2024 році, спочатку досягнувши декількох нових історичних максимумів (ATH) і перевищивши психологічний рівень у $100 000

Інвестори BTC отримали значну вигоду від цього зростання, оскільки в період з 31 грудня 2023 року по 31 грудня 2024 року щодня створювалося в середньому 154 адреси, на яких зберігалися біткоїни на суму понад $1 млн.

Загальний приріст таких адрес за 366 днів (2024 рік був високосним), що минули, становить приблизно 56 325.

У останній день 2023 року їхня кількість становила трохи менше 97 000, а в останній день 2024 року — трохи більше 153 000, тобто на 58,21% більше.

Зокрема, було додано 48 738 адрес вартістю від $1 млн до $10 млн, а також 7 587 адрес вартістю понад $10 млн.

Крім того, загальний приріст адрес, що володіють BTC, був відносно незначним, оскільки їхня загальна кількість зросла лише на 12,79%. Проте в абсолютному вираженні зростання було значним і склало майже 10 млн нових адрес, що в середньому становило 27 000 на день протягом року.

Найбільше зростання було помітно серед власників біткоїнів на суму від $100 до $999,99: було додано 3,3 млн нових адрес, що в середньому становить понад 9000 нових адрес на день.

Цікаве по темі: Якою буде ціна Біткоїна, коли завершиться бичачий цикл — прогноз TradingShot

Розбиваючи підсумки за вартістю адрес, у 2024 році з’явилося 2 млн нових адрес на суму від $1 до $99,99 — 5 652 на день; 2,6 млн — на суму від $1 000 до $9 999,99 — 7 241 щодня; 1,4 млн — на суму від $10 000 до $99 999,99 – 3 979 кожні 24 години; і 362 709 — на суму від $100 000 до $999 999,99 — 991 нова адреса щодня.

Що, мабуть, більш дивно, так це те, що, незважаючи на те, що минулий рік характеризувався сильним бичачим ринком цифрових активів, загальна кількість доданих адрес біткоїн-мільйонерів була нижчою, ніж у 2023 році.

25 грудня 2023 року, того року було додано майже 70 000 таких адрес — на 22,85% більше, ніж торік.

Проте, враховуючи той факт, що ралі Біткоїна розпочалося вже наприкінці 2023 року і що за 52 тижні його ціна зросла на 153,21%, тоді як у 2024 році вона зросла на 121,11%, така дивовижна розбіжність може бути просто демонстрацією початкових відносно низьких цін і ентузіазму інвесторів.

Варто зазначити, однак, що кількість адрес, на яких зберігається понад $1 млн в BTC, не дорівнює безпосередньо кількості окремих біткоїн-мільйонерів, оскільки одна людина може контролювати кілька адрес, а кілька людей можуть бути співвласниками однієї адреси.

Зрештою, сила ринків альткоїнів та мемкоїнів у 2024 році також могла обмежити зростання кількості власників біткоїнів, оскільки все більше трейдерів прагнули скористатися перевагами менших криптовалют з вищим потенціалом для швидкого зростання.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Кійосакі назвав обвал Біткоїна чудовою новиною для інвесторів

Україна у списку найбільших власників біткоїнів — Fidelity

Що буде з Біткоїном після інавгурації Трампа

За матеріалами: Finbold.