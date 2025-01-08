Україна у списку найбільших власників біткоїнів — Fidelity

Одна з найбільших інвестиційних компаній у світі — Fidelity — назвала біткоїн-резерви драйвером крипторинку. При цьому, Україна входить до топу країн за обсягами володіння біткоїнами на державному рівні, поряд із США, Великою Британією та Китаєм. Це підкреслює її стратегічний підхід до інновацій у фінансах та роль у глобальних тенденціях 2025 року

Як йдеться у аналітичному дослідженні Fidelity, затвердження та запуск спотових біткоїн ETP (біржових торгівельних продуктів) на початку 2024 року призвели до значного зростання попиту на доступ до BTC серед інституційних і роздрібних інвесторів. Цей регульований, зрозумілий і доступний інструмент зробив інвестування у Bitcoin більш простим, ніж будь-коли раніше. Очікується, що ця тенденція лише пришвидшиться у 2025 році.

Одна з найяскравіших подій сьогодення — вихід на цю сцену держав та урядів. Найбільшими власниками Біткоїна серед урядів сьогодні є США, Китай, Велика Британія, Україна, Бутан і Сальвадор. Однак, незважаючи на володіння BTC, багато країн отримали цей актив переважно через конфіскації та повернення коштів, пов’язаних із незаконною діяльністю, а не через бажання створити стратегічну довгострокову позицію. Ба більше, деякі уряди, такі як США, мають певні вимоги щодо поводження з цим криптоактивом або його продажу на аукціонах, тому вони не можуть враховувати їх як частину державного резерву.

«Ми очікуємо, що 2025 рік стане переломним у контексті як прийняття, так і впровадження. Тобто, ми прогнозуємо, що більше держав, центральних банків, суверенних фондів і державних казначейств почнуть формувати стратегічні позиції у Біткоїні. Можливо, ці установи візьмуть до уваги досвід Бутану та Сальвадору, які у відносно короткий термін змогли отримати суттєві прибутки від своїх інвестицій», — зазначає Метт Хоган, співавтор дослідження «Building on Bitcoin», аналітик у Fidelity Digital Assets.

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За його словами, на тлі викликів, таких як висока інфляція, девальвація валют і дедалі більший тиск фіскальних дефіцитів, відсутність інвестицій у BTC може стати для країн більшим ризиком, ніж їх наявність. Президент США, обраний у 2024 році, Дональд Трамп, та сенаторка Синтія Ламміс неодноразово висловлювали свою підтримку ідеї створення стратегічного резерву Біткоїна у США. Однак залишається побачити, чи вони реалізують цю амбіцію у 2025 році.

«Сенаторка Ламміс представила у липні 2024 року в Сенаті США законопроєкт про Біткоїн. Якщо його буде ухвалено, ми вважаємо, що політична та фінансова динаміка змусить інші країни наслідувати цей приклад. Проте, якщо цю стратегію буде прийнято, ймовірно, країни почнуть акумулювати Bitcoin таємно. Це пов’язано з тим, що жодна країна не має стимулу оголошувати такі плани, адже це може викликати ажіотаж серед покупців і сприяти зростанню ціни. Хоча поки незрозуміло, чи буде ця стратегія реалізована у 2025 році, ті, хто вирішить її впроваджувати, матимуть стимули робити це приховано.

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