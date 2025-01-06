Біткоїн може обвалитися до $78 000 — криптоексперт

Після досягнення історичного максимуму (ATH) в $108 268, Біткоїн (BTC) відступив до позначки в $95 000. Після цього початкового руху був протестований рівень $92 000, і ціни підскочили

На момент публікації 5 січня BTC торгувався на рівні $101 550, що свідчить про зростання на 5,5% з початку 2025 року.

Незважаючи на ці нещодавні виклики, загальне відчуття оптимізму присутнє — жодна з фундаментальних, глибинних причин, що стояли за початковим листопадовим сплеском, не зникла.

Проте інвестори дещо втомилися — і тривала фаза накопичення може призвести до того, що багато з них підуть у пошуках «зеленіших пасовищ», особливо зважаючи на те, що останнім часом альткоїни демонструють потужний висхідний імпульс.

Нещодавно відомий експерт з технічного аналізу криптовалют точно визначив точку перегину, визначивши модель графіка — таку, що окреслює як серйозність потенційної корекції, так і рівень, вище якого BTC повинен буде закритися, щоб уникнути її.

Фігура «голова і плечі» — це модель розвороту, яка вказує на те, що бичачий тренд, який до цього часу переважав, наближається до завершення. Одну з таких моделей помітив Алі Мартінес, який поділився своїми висновками на X.

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Патерн «голова і плечі» характеризується трьома піками — з найвищим посередині, що представляє «голову». Западини між піками утворюють «лінію шиї» — і якщо ціни падають нижче цього рівня, модель підтверджується.

Зазвичай за цим слідує падіння до рівня, еквівалентного відстані між «головою» і нижньою точкою будь-якого з плечей, віднятої від «лінії шиї». В даному випадку цей рівень дорівнює приблизно $78 000 — позначці, яка дорівнює падінню на 21,35% від поточної ціни Біткоїна.

Графічні моделі є корисною частиною інструментарію технічного аналізу, але вони не дають уявлення про заздалегідь зроблені висновки. Для того, щоб Біткоїн опустився нижче «лінії шиї», ціна повинна впасти приблизно на 7,2%, нижче $92 000, що, хоча і є можливим сценарієм, але залишається малоймовірним.

І навпаки, якщо цінова дія підніметься вище «плечей», модель графіка буде недійсною. Враховуючи, що «плечі» дорівнюють ціновій позначці $100 000, це здається набагато більш вірогідним варіантом. Тож, якщо Біткоїну вдасться закріпитися вище $100 000, то обвал може і не статися.

Нагадаємо, що Кійосакі оновив прогноз ціни Біткоїна на 2025. Кійосакі висловив думку, що BTC, ймовірно, підніметься до $175-350 тис. протягом 2025 року.

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За матеріалами: Finbold.