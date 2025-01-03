Кійосакі оновив прогноз ціни Біткоїна на 2025

Легендарний інвестор, автор бестселера про особисті фінанси «Багатий тато, бідний тато» та «бик» Біткоїна (BTC) Роберт Кіосакі оприлюднив оновлений прогноз щодо майбутньої вартості провідної монети світу

Зокрема, в твіті, опублікованому 2 січня, Кійосакі висловив думку, що BTC, ймовірно, підніметься до $175-350 тис. протягом 2025 року — від 80,5% до 261% вище ціни монети на момент написання матеріалу — $96 952.

MY PRICE PREDICTION

for BITCOIN 2025: $175,000 to $350,000 Happy New Year — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) January 2, 2025

Попри те, що автор часто обговорює монету у своїх соціальних мережах, новий цільовий діапазон виглядає дещо незвично, зокрема, прогнозований нижній ціновий поріг BTC. Окрім того, що він є доволі широким, прогноз менш оптимістичний порівняно з його попередніми оцінками.

Наприкінці 2024 року Кійосакі підвищив свій попередній 12-місячний прогноз у $250 тис. до значно оптимістичної позначки в $350 тис.

Останнє оновлення з’явилося після складного періоду для Біткоїна та інших криптовалют. Замість очікуваного «різдвяного ралі» ринок зазнав падіння, втративши близько $200 мільярдів ринкової капіталізації цифрових активів лише за кілька днів.

Крім того, це сталося після періоду, коли ціна BTC наприкінці грудня впала з рекордних максимумів у понад $108 тис. і кілька разів опускалася нижче позначки $91 тис.

Однак новий прогноз, ймовірно, є спробою врахувати високу волатильність ринку криптовалют, а не ознакою втрати впевненості у подальшому зростанні BTC.

Цікаве по темі: Криптотрейдер перетворив $17 тис. на $1 млн всього за 8 хвилин

Прогнози експертів щодо ціни Bitcoin у 2025 році

Прогноз Кійосакі узгоджується з оцінками одного з найвідоміших аналітиків Волл-стріт — Тома Лі з Fundstrat, який наприкінці грудня спрогнозував, що Bitcoin досягне $250 тис. у 2025 році.

Неочікувано, зважаючи на загальну позицію Кійосакі щодо BTC, навіть верхня межа його прогнозу не є найоптимістичнішою. Наприкінці 2024 року криптовалютна лобістка Періанн Борінг зазначила, що Bitcoin може перевищити $800 тис. вже цього року.

Нагадаємо, що сьогодні 16-та річниця з моменту видобутку нульового блока Біткоїна. 3 січня 2009 року в історії криптовалют відзначається як день створення генезис-блоку Біткоїн-мережі. Ця дата символізує офіційний початок роботи блокчейну.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Підсумки року та погляд у майбутнє: номінанти PSM Awards про розвиток ритейлу в Україні

Open Banking та майбутнє українського фінтеху: інтерв’ю з директором ЄМА Олександром Карповим

Від нових продуктів до глобальних трендів: як пройшов рік у фінкомпаній-номінантів PSM Awards

За матеріалами: finbold.com.