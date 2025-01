Сьогодні 16-та річниця з моменту видобутку нульового блока Біткоїна

16 років тому сталося щось справді революційне — і ніхто цього не помітив. Було створено нульовий блок, інакше відомий як генезис-блок мережі Біткоїн

3 січня 2009 року в історії криптовалют відзначається як день створення генезис-блоку Біткоїн-мережі. Ця дата символізує офіційний початок роботи блокчейну.

Саме тоді анонімна особа під псевдонімом Сатоші Накамото успішно згенерувала так званий нульовий блок. У нього була включена лише одна транзакція, а як винагороду за її обробку Накамото отримав 50 BTC.

На момент написання статті курс Біткоїна становить близько $96 400, тож теоретична вартість цієї винагороди досягає приблизно $4,8 млн. Втім, ці 50 BTC залишаються недоступними для використання: будь-яка спроба їхнього переказу блокується мережею. Чи було це навмисною дією, чи технічним обмеженням, досі не встановлено.

Винагороду за видобуток генезис-блока було надіслано на адресу 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa. Вважається, що інші перекази на цю адресу можуть бути витрачені, якщо Сатоші Накамото володіє закритим ключем до неї.

Цікаве по темі: Хто з техногігантів першим запровадить Біткоїн у 2025 році

Після чотирьох халвінгів, останній з яких відбувся у квітні 2024 року, розмір винагороди за видобуток кожного нового блоку зменшився до 3,125 BTC.

Цікавий факт: у хеші генезис-блока міститься текст: «The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks». На думку криптовалютної спільноти, це могло бути зроблено для підтвердження дати створення блоку або як критика банківської системи.

Під час запуску мережі час між блоками становив приблизно 10 хвилин. Однак наступний після генезис-блока блок було видобуто лише через шість днів, і причини цієї затримки залишаються загадкою.

Щодо першої транзакції в Біткоїн-мережі, вона відбулася 12 січня 2009 року: Сатоші Накамото переказав 10 BTC програмісту Хелу Фінні.

Нагадаємо, що Ethereum перевершить Біткоїн у першому кварталі. Криптоаналітики та галузеві оглядачі прогнозують, що за перші три місяці 2025 року показники Ethereum будуть кращими, ніж у Біткоїна.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Роберт Кійосакі звинувачує BlackRock у маніпулюванні ціною Біткоїна

Кеті Вуд спрогнозувала, коли Біткоїн досягне $1 млн

Якою буде ціна Біткоїна у 2025 році — прогноз експерта

За матеріалами: Incrypted.