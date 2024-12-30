Кеті Вуд спрогнозувала, коли Біткоїн досягне $1 млн

Засновниця та генеральна директорка ARK Invest Кеті Вуд заявила, що вартість Біткоїна сягне понад $1 млн до 2030 року

Вона підкреслила унікальність Біткоїна як активу, зазначивши його обмежену емісію в 21 млн, більшість із яких уже видобуто.

За словами Вуд, Біткоїн перевершує золото за дефіцитністю, оскільки його пропозиція залишається незмінною навіть у разі зростання ціни. Це робить криптовалюту привабливим варіантом для довгострокових інвестицій. Вона також зазначила, що основними чинниками для прискорення зростання у 2025 році стануть послаблення регуляторного тиску та підтримка з боку адміністрації президента Дональда Трампа.

Очікується, що адміністрація Дональда Трампа спростить умови ведення бізнесу, що стимулюватиме приплив інвестицій у криптовалюту та технологічні стартапи. Раніше такі процеси були стримані через регуляторні бар’єри, запроваджені адміністрацією Джо Байдена.

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Кеті Вуд також прогнозує, що зняття обмежень сприятиме активізації процесів злиття та поглинання компаній. Це, у свою чергу, створить нові можливості для венчурних інвесторів і забезпечить додатковий приплив капіталу в інноваційні сектори економіки.

Нагадаємо, що аналітики попереджають, що Біткоїн впаде до $60 000. Численні криптовалютні та онлайн аналітики почали прогнозувати значне падіння цифрового активу, навіть якщо багато хто з них все ще бачить довгострокове ралі.

Раніше ми писали, чи справдилися прогнози експертів щодо цін на Біткоїн у 2024. Деякі аналітики недооцінили ефект «сезону биків» і оцінили BTC нижче $100 000 на кінець року, в той час як інші очікували, що актив підніметься значно вище цієї позначки.

Крім того, аналітик назвав криптовалюту, яка перевершить Біткоїн та Ethereum. Криптоаналітик EGRAG Crypto вважає що одна з криптовалют може випередити лідерів ринку — Біткоїн та Ethereum.

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За матеріалами: noworries.