Названо товар, який обійшов Біткоїн за прибутковістю

Найефективнішим активом цього року виявився зовсім не Біткоїн, незважаючи на неймовірне зростання

Цього року какао найбільше зросло серед основних сировинних товарів, навіть випередивши зростання фондового ринку США та Біткоїна: ціни на основний інгредієнт шоколаду зросли більш ніж удвічі у 2024 році, досягнувши нового рекордного максимуму цього місяця.

І ралі не демонструє жодних ознак завершення: за даними ING, 2023-24 маркетинговий рік для какао завершився найбільшим за останні 60 років глобальним дефіцитом пропозиції.

Какао виросло з початку року майже на 185%. Зростання Біткоїна на майже 128% і S&P 500 на майже 25% в цьому році блідне в порівнянні з цим.

Ситуація з какао майже не змінилася: несприятлива погода в Кот-д’Івуарі залишається ключовим фактором, вважає Дарін Ньюсом, ринковий аналітик Barchart.

Якщо проаналізувати ф’ючерсні контракти на какао, форвардна крива демонструє посилення беквардації — ситуації, коли найближчі контракти мають вищу ціну, ніж ті, що з терміном виконання у майбутньому. Це свідчить про зростання занепокоєння стосовно довгострокового балансу попиту та пропозиції, зазначив Ньюсом.

Поки проблеми з погодою зберігаються, Ньюсом прогнозує, що інвестиції у сектор м’яких товарів, зокрема какао, зростатимуть. У 2024 році ф’ючерсні ціни на апельсиновий сік піднялися на 75%, а на каву — на 73%. За його словами, цьогорічне падіння цін на какао з квітневого максимуму до жовтневого мінімуму є типовим сезонним рухом через початок збору врожаю. Однак із постачанням урожаю 2024 року ринок стикнувся з меншим обсягом, що спричинило нові цінові максимуми цього місяця.

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Ф’ючерси на какао цього місяця зросли на 27%. Міжнародна організація какао прогнозує дефіцит у 478 000 тонн у сезоні 2023-2024, що закінчився у вересні. Очікується, що виробництво впаде на 13,1%, а запаси скоротяться на 26,8%.

Зазвичай Ла-Нінья сприяє сприятливій для какао погоді, зазначає Джеймс Ремер, видавець інформаційного бюлетеня WeatherWealth. За прогнозами, ці умови триватимуть із листопада цього року до січня 2025-го. Проте глобальне потепління та дефіцит какао підтримують високі ціни, які у грудні досягли рекордного рівня — $12 931.

Наразі це, схоже, не призвело до зміни споживчого попиту.

«Ми бачимо це знову і знову на прикладі сільськогосподарських товарів — складні погодні умови впливають на виробництво, але попит залишається високим, — сказав Джейк Хенлі, керуючий директор і старший спеціаліст портфеля Teucrium. — Загальна продовольча інфляція зросла, наблизившись до 2,4% у листопаді після падіння до 2% у серпні. Проте, як і кава, шоколад є однією з тих речей, від яких споживачі неохоче відмовляються».

Тим не менш, дехто може вважати, що обвал цін на какао може статися незабаром, після його великого цінового ралі. Але тривалі погодні проблеми в Західній Африці в поєднанні з сезонними бичачими тенденціями можуть призвести до ще більшого зростання цін.

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За матеріалами: Market Watch.