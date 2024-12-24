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Названо товар, який обійшов Біткоїн за прибутковістю

24.12.2024 14:20
Ольга Деркач
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Найефективнішим активом цього року виявився зовсім не Біткоїн, незважаючи на неймовірне зростання

Названо товар, який обійшов Біткоїн за прибутковістю

Названо товар, який обійшов Біткоїн за прибутковістю Фото: freepik.com

Цього року какао найбільше зросло серед основних сировинних товарів, навіть випередивши зростання фондового ринку США та Біткоїна: ціни на основний інгредієнт шоколаду зросли більш ніж удвічі у 2024 році, досягнувши нового рекордного максимуму цього місяця.

І ралі не демонструє жодних ознак завершення: за даними ING, 2023-24 маркетинговий рік для какао завершився найбільшим за останні 60 років глобальним дефіцитом пропозиції.

Какао виросло з початку року майже на 185%. Зростання Біткоїна на майже 128% і S&P 500 на майже 25% в цьому році блідне в порівнянні з цим.

Ситуація з какао майже не змінилася: несприятлива погода в Кот-д’Івуарі залишається ключовим фактором, вважає Дарін Ньюсом, ринковий аналітик Barchart.

Якщо проаналізувати ф’ючерсні контракти на какао, форвардна крива демонструє посилення беквардації — ситуації, коли найближчі контракти мають вищу ціну, ніж ті, що з терміном виконання у майбутньому. Це свідчить про зростання занепокоєння стосовно довгострокового балансу попиту та пропозиції, зазначив Ньюсом.

Поки проблеми з погодою зберігаються, Ньюсом прогнозує, що інвестиції у сектор м’яких товарів, зокрема какао, зростатимуть. У 2024 році ф’ючерсні ціни на апельсиновий сік піднялися на 75%, а на каву — на 73%. За його словами, цьогорічне падіння цін на какао з квітневого максимуму до жовтневого мінімуму є типовим сезонним рухом через початок збору врожаю. Однак із постачанням урожаю 2024 року ринок стикнувся з меншим обсягом, що спричинило нові цінові максимуми цього місяця.

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Ф’ючерси на какао цього місяця зросли на 27%. Міжнародна організація какао прогнозує дефіцит у 478 000 тонн у сезоні 2023-2024, що закінчився у вересні. Очікується, що виробництво впаде на 13,1%, а запаси скоротяться на 26,8%.

Зазвичай Ла-Нінья сприяє сприятливій для какао погоді, зазначає Джеймс Ремер, видавець інформаційного бюлетеня WeatherWealth. За прогнозами, ці умови триватимуть із листопада цього року до січня 2025-го. Проте глобальне потепління та дефіцит какао підтримують високі ціни, які у грудні досягли рекордного рівня — $12 931.

Наразі це, схоже, не призвело до зміни споживчого попиту.

«Ми бачимо це знову і знову на прикладі сільськогосподарських товарів — складні погодні умови впливають на виробництво, але попит залишається високим, — сказав Джейк Хенлі, керуючий директор і старший спеціаліст портфеля Teucrium. — Загальна продовольча інфляція зросла, наблизившись до 2,4% у листопаді після падіння до 2% у серпні. Проте, як і кава, шоколад є однією з тих речей, від яких споживачі неохоче відмовляються».

Тим не менш, дехто може вважати, що обвал цін на какао може статися незабаром, після його великого цінового ралі. Але тривалі погодні проблеми в Західній Африці в поєднанні з сезонними бичачими тенденціями можуть призвести до ще більшого зростання цін.

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За матеріалами: Market Watch.

Рубрики: BitcoinГрошіСвітНовиниHSBCMozido
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