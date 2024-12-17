Біткоїн досяг нового історичного максимуму $108,2 тис.: чого очікувати далі

Вчора, 16 грудня, провідна криптовалюта світу встановила новий історичний максимум, сягнувши майже $106,5 тис., але зростання продовжилось і вже сьогодні, 17 грудня, Bitcoin досяг нових висот, перевищивши показник у $108,2 тис. Чим зумовлений бичачий тренд та чого очікувати далі?

Сьогодні криптовалюти зростають відразу з декількох причин, одна з яких — перемога крипто-дружнього Дональда Трампа у президентських виборах США. Також олії у вогонь підливають позитивні сигнали з боку ФРС щодо відсоткової ставки.

За даними Marketwatch, у понеділок ціна Біткоїна сягнула $107 487, але сьогодні монета злетіла вже до $108,239, що є новим історичним максимумом. Королева криптовалют зросла більш ніж на 50% після перемоги Трампа на минулого місяця, а з початку року її ціна зросла приблизно на 150%.

Ціна BTC зростає до нових рекордів також на тлі спекуляцій, що тривають, про те, що в США може з’явитися стратегічний резерв Біткоїна при президенті Трампі після того, як Казначейство США назвало монету «цифровим золотом». Стратегічний резерв потенційно означатиме, що США накопичать велику кількість цієї цифрової валюти у майбутньому. Це, серед іншого, посприяє стабільності криптовалюти та значному зростанню ціни на неї.

Зауважимо, що за даними CoinDesk, не лише США розглядають можливість створення стратегічного резерву BTC.

Вартість флагманської криптовалюти також зросла завдяки новині про те, що компанія MicroStrategy, яка розробляє програмне забезпечення для купівлі біткоїнів, була обрана для включення до технологічного індексу Nasdaq 100, що дає індексу опосередкований вплив на Bitcoin через цю компанію, яка володіє понад 2% світової пропозиції BTC, що становить близько $42 млрд.

Цікаве по темі: 5 монет вартістю до $1, які можуть злетіти вже цього тижня

Біткоїн — один з фаворитів на 2025 рік

«За минулий день BTC виріс приблизно на 3%, трохи випередивши більш широкий ринок, — сказав Алекс Купцікевич, головний ринковий аналітик FXPro. — Рух на територію історичного максимуму, включаючи поштовх вище $106 тис., підтверджує бичачий ухил».

Аналітик очікує, що ціна монети зростатиме ще швидше, якщо тільки несподівані новини з традиційних фінансових ринків не зупинять це ралі.

Інші вважають, що у новому році на ціну може вплинути широке розповсюдження BTC.

«Зростаюче прийняття Біткоїна — ще одна цікава новина, яку ми очікуємо у новому році, — сказав Кріс Кроуфорд, керуючий партнер Crawford Fund Management. — Оскільки фінансові консультанти та установи інтегрують монету у свої портфелі, алгоритмічно обмежена пропозиція BTC у поєднанні з численними джерелами зростання попиту може сприяти подальшому зростанню цін, пропонуючи потенційний прибуток у цифрових активах».

Нагадаємо, що пізніше цього тижня ринки отримають останні дані базового індексу споживчих цін (PCE) — ключового показника, який використовує ФРС, щоб оцінити інфляційну динаміку. Це дозволить зрозуміти, чи є нещодавнє зростання вартості споживчих товарів випадковістю чи натяком на стійке відновлення цінового тиску.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Коли захист Біткоїна буде зламано — прогноз CEO Social Capital

Криптотрейдер перетворив $27 на $52 млн завдяки цьому мемкоїну

Що буде з криптовалютою за президентства Трампа — думка експерта

Допоміжні матеріали: euronews.com.