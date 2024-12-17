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5 монет вартістю до $1, які можуть злетіти вже цього тижня

17.12.2024 17:37
Микола Деркач
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У той час, як Bitcoin та Ethereum домінують у заголовках новин, деякі маловідомі альткоїни, вартістю менше $1, можуть представляти неабияку цінність. Ці недорогі активи, попри суттєві ризики, можуть принести чималий прибуток, особливо в умовах, коли ринок демонструє потужні бичачі імпульси

5 монет вартістю до $1, які можуть злетіти вже цього тижня

5 монет вартістю до $1, які можуть злетіти вже цього тижня Фото: freepik.com

У цьому списку ми виділили п’ять криптовалют до $1, які можуть «вибухнути»:

  • Aureal One ( DLUME);
  • DexBoss ( DEBO);
  • yPredict (YPRED);
  • TerraGlobe (TERRA);
  • MetaVersePlay (MVP).
  1. Aureal One (DLUME)

Aureal One — це блокчейн-рішення нового покоління, розроблене спеціально для ігрової та метаіндустрії. Воно обіцяє вирішити проблеми масштабованості та транзакційних витрат, з якими стикаються сучасні блокчейн-мережі. Пропонуючи недорогі транзакції з майже нульовою платою за газ, вона орієнтована на розробників та геймерів, які шукають ефективні рішення.

Її флагманські проєкти, такі як Darklume Metaverse і Clash of Tiles, демонструють потужність платформи, а токен DLUME позиціонується для вибухового зростання, оскільки попит на ігрові блокчейни зростає. Очікується, що до 2025 року ринок метамережі досягне $250 млрд, тому Aureal One готовий до значного зростання, що робить його одним з найперспективніших альткоїнів вартістю менше 1 долара.

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  1. DexBoss (DEBO)

DexBoss — це децентралізована біржа (DEX), орієнтована на забезпечення безперебійної та безпечної платформи для криптотрейдерів. Вона поєднує в собі потужний торговий інтерфейс з акцентом на конфіденційність і низькі комісії, що позиціонує її як конкурентоспроможного гравця на зростаючому ринку DEX.

Протокол DexBoss пропонує багато різних функцій, таких як стейкінг, що робить його надійним рішенням для ентузіастів DeFi. Незважаючи на відносно низьку поточну ціну, швидке зростання децентралізованих фінансів може значно підвищити вартість альткоїна найближчим часом.

  1. yPredict (YPRED)

Монета yPredict (YPRED) — це токен утиліти yPredict.ai, платформи, розробленої для надання інструментів на основі штучного інтелекту та прогнозної аналітики для торгівлі криптовалютами.

Платформа обслуговує трейдерів та інвесторів, пропонуючи такі функції, як моделі прогнозування на основі машинного навчання, а також ринок, на якому аналітики даних можуть продавати різні алгоритми. Ці інструменти мають на меті надати користувачам конкурентну перевагу в навігації по складних фінансових ринках.

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  1. TerraGlobe (TERRA)

TerraGlobe — це вуглецево-нейтральна блокчейн-платформа з пріоритетом сталого розвитку. Її екологічний механізм консенсусу обслуговує такі галузі, як управління ланцюгами поставок та охорона здоров’я. TERRA ідеально підходить для інвесторів, які піклуються про екологію, і є ідеальним поєднанням інновацій та сталого розвитку, з великим потенціалом для довгострокового зростання. Це також одна з наступних криптовалют, яка має чималий потенціал зростання.

  1. MetaVersePlay (MVP)

MetaVersePlay інтегрує NFT і блокчейн-ігри, винагороджуючи гравців за досягнення. Його модель «грай і заробляй» та безперешкодна торгівля активами створюють незвичайний ігровий досвід. Завдяки доступній ціні, MVP набирає обертів як головний претендент на ігрову арену метапростору. Це також одна з наступних криптовалют, яка може вибухнути.

Зауважимо, що перед тим, як купувати криптовалюту, варто провести власне аналітичне дослідження, визначити ринкові тенденції, або звернутися до фахівців за порадами.

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Рубрики: АналітикаКриптовалютиСвітНовини
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