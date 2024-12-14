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2 криптовалюти, які скоро можуть досягнути $100 млрд капіталізації

14.12.2024 13:00
Ольга Деркач
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Біткоїн відступив від свого нещодавнього рубежу в $100 000, впавши до мінімуму в $94 000, а потім відновившись. Це падіння викликало на ринку почуття обережності

2 криптовалюти, які скоро можуть досягнути $100 млрд капіталізації

2 криптовалюти, які скоро можуть досягнути $100 млрд капіталізації Фото: freepik.com

Незважаючи на більш широкий ведмежий прогноз, деякі альткоїни роблять помітний прогрес у досягненні основних віх ринкової капіталізації з наближенням 2025 року.

Завдяки міцним фундаментальним показникам, процвітаючим екосистемам та зростаючому впровадженню, Dogecoin (DOGE) і Cardano (ADA) залишаються на надійній траєкторії для досягнення цієї віхи, що підкреслює їхню здатність орієнтуватися в умовах ринкової волатильності.

Dogecoin (DOGE)

Наразі ринкова капіталізація Dogecoin становить $60,7 млрд, а ціна — $0,41. Щоб досягти ринкової капіталізації в $100 мільярдів, DOGE повинен подвоїти свою оцінку до приблизно $0,75.

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Цей рубіж є досяжним, що підтверджується як деривативами, так і технічним аналізом, який вказує на зростаючий ринковий інтерес і позитивний ціновий імпульс.

Дані по деривативам свідчать про збільшення обсягу торгів на 82% до $22,48 млрд. Однак відкритий інтерес знизився на 27% до $2,81 млрд, що свідчить про те, що багато позицій було закрито.

Незважаючи на це, високий обсяг свідчить про приплив нового капіталу, що може сприяти подальшому зростанню ринку.

На технічному фронті Dogecoin постійно демонструє бичачі прориви з висхідних канальних моделей.

Ці моделі історично передували значним ціновим ралі, включаючи 35% зростання в листопаді 2023 року і 42% зростання в грудні 2024 року.

З поточною підтримкою на рівні $0,35 і опором на рівні $0,50, рішучий прорив вище $0,50 може підштовхнути ціну до $0,75.

Cardano (ADA)

Cardano, з поточною ринковою капіталізацією $40 млрд, має значний потенціал досягти $100 млрд завдяки стрімкому зростанню екосистеми. Її загальний обсяг заблокованої вартості (TVL) зріс з $370 млн у січні 2024 року до $602 млн у грудні, а загальна кількість транзакцій перевищила $100 млн, додавши $2,65 млн лише в листопаді.

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Висока активність девелоперів, які побудували 1 979 проєктів і запустили 603 цього року, підкреслює її зростаючу корисність.

Крім того, накопичення «китів» і значний відтік валюти свідчать про «бичачі» настрої, що зменшує тиск з боку продавців і сприяє зростанню цінового імпульсу.

Успіхи в управлінні, такі як нещодавно затверджена Конституція, і спекуляції навколо регуляторного впливу ще більше підвищують привабливість Cardano, позиціонуючи його як провідного претендента на ринкову капіталізацію в $100 млрд.

Зі зростанням довіри на ринку, як DOGE, так і ADA, схоже, готові досягти значних успіхів, включаючи потенціал досягнення ринкової капіталізації в $100 млрд в найближчому майбутньому.

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Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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