2 криптовалюти, які можуть перетворити $100 на $1000 у 2025

Як з’ясувалося в грудні, заробити на криптовалютному ринку у 2024 році було не складніше, ніж купити всі, окрім найбільш сумнівних мемкоїнів і токенів, оскільки рік відзначився масовим зростанням ринку

Така ситуація, попри весь оптимізм, може ускладнити пошук правильних цифрових активів для інвестування у 2025 році, оскільки загальне зростання цін вказує на те, що, якщо не буде справжнього параболічного ралі по всьому ринку, багато криптовалют, найімовірніше, запропонують набагато скромніші прибутки.

Які ж криптовалюти варто купувати, якщо припустити, що 2025 рік виявиться ще одним сильним роком.

Hedera (HBAR)

Hedera (HBAR), токен платформи, орієнтованої на надання дещо нетрадиційних рішень проблем швидкості, безпеки та масштабованості блокчейн-транзакцій з використанням алгоритму консенсусу Hashgraph, зафіксував значний ріст з початку листопада.

Цей сплеск ймовірно, продовжиться у 2025 році завдяки численним нещодавнім позитивним подіям, включаючи подачу Canary Capital в листопаді заявки на створення спотового біржового фонду (ETF) та активну роль у токенізації реальних активів.

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ETF може виявитися особливо потужним каталізатором, оскільки сам факт подання заявки підвищив популярність криптовалюти, а нещодавні виборчі та регуляторні події вказують на те, що схвалення може відбутися вже наступного року.

Stellar (XLM)

Stellar (XLM) все частіше з’являється в новинах в останні тижні з поважної причини: його коливання напрочуд схожі, але сильніші, ніж у XRP.

Зокрема, XLM вперше пережив ралі на 500,84% між початком листопада і груднем, піднявшись з $0,09307 до $0,5592. Далі була корекція: за останні 7 днів Stellar впав на 10,43%.

Нещодавній спад не лише означає, що криптовалюта відносно дешева порівняно з нещодавніми максимумами, але й значно охолодив її індекс відносної сили (RSI), який знизився з «перекупленості» вище 90 до 53,68.

Як і Hedera, Stellar отримує вигоду від зростання інституційного впливу завдяки Stellar Lumens Trust від Grayscale Investments LLC. Цей попутний вітер став особливо сильним наприкінці 2024 року і, ймовірно, посилиться в 2025 році, враховуючи загальну тенденцію до більшого визнання та прийняття цифрових активів.

Нагадаємо, що Біткоїн увійшов до топ-10 валют у світі. Оригінальна та основоположна криптовалюта, Біткоїн (BTC) стабільно зберігає найбільшу ринкову капіталізацію серед усіх цифрових активів.

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За матеріалами: Finbold.