Біткоїн досягне $400 000 до 2026 року — експерт з трейдингу

Біткоїн (BTC) нещодавно відкотився назад після подолання психологічного бар’єру в $100 000, впавши до мінімуму в $96 000 і спровокувавши ліквідацію понад $1,6 млрд

Незважаючи на корекцію, аналітики зберігають оптимізм щодо довгострокових перспектив Біткоїна, прогнозуючи досягнення потенційного піку в $400 000 до 2026 року.

Зокрема, TradingShot в аналізі на TradingView підкреслив, що бичачий цикл Біткоїна залишається недоторканим, підтримуваний історичними моделями і ключовими технічними показниками.

Згідно з аналізом, Біткоїну вдалося зберегти свою більш широку бичачу структуру, визначену патерном зеленої дуги, який формує його траєкторію вже більше року.

Ця модель продовжує зберігатися, і BTC постійно торгується нижче лінії Cyclical Pivot, яка бере свій початок від дна ведмежого ринку 2018 року.

Одним з найважливіших індикаторів, що підтримує цей оптимістичний прогноз, є 50-тижнева ковзаюча середня (1W MA50). Історично ця лінія тренду послідовно виступала сильним рівнем підтримки під час бичачих циклів Біткоїна, утримуючись до тих пір, поки ринок не переходив до ведмежої фази.

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У серпні Біткоїн двічі успішно відскочив від 1W MA50 під час періоду ринкової турбулентності, підтвердивши свою роль як критичного рівня для підтримки висхідного імпульсу.

TradingShot підкреслює, що поки Біткоїн утримується вище цієї лінії тренду, бичача структура циклу залишається незмінною.

Більше того, історичні цінові рухи Біткоїна демонструють циклічну симетрію, де тривалість фази перед падінням часто є дзеркальним відображенням бичачого циклу після падіння.

Якщо ця закономірність збережеться, то Біткоїн може досягти піку між груднем 2025 і січнем 2026 року, потенційно сягнувши $400 000.

Навіть за більш консервативним сценарієм, змодельованим після циклу 2015-2017 років, прогнозується, що Біткоїн досягне вершини трохи вище $200 000.

Індекс відносної сили (RSI) за 1 тиждень надає додаткової впевненості в цьому оптимістичному прогнозі. Після досягнення максимуму перекупленості 88,50 у березні 2024 року RSI скоригувався до ведмежого мінімуму 45 у вересні, сигналізуючи про тимчасовий відкат.

Історично склалося так, що RSI Біткоїна під час бичачих циклів формує серію піків, кожен з яких тісно пов’язаний зі значними ціновими максимумами.

Якщо поточний цикл повторює бичачий підйом 2015-2017 років, то Біткоїн може досягти декількох піків RSI, перш ніж досягне свого максимального значення, що свідчить про значний потенціал зростання і ймовірність стійкого висхідного імпульсу.

Нагадаємо, що Біткоїн увійшов до топ-10 валют у світі. Оригінальна та основоположна криптовалюта, Біткоїн (BTC) стабільно зберігає найбільшу ринкову капіталізацію серед усіх цифрових активів.

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За матеріалами: Finbold.