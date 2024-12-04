Україна потрапила до топ-5 країн, які володіють найбільшою кількістю біткоїнів

Близнюки Вінклвосс володіють приблизно 70 000 біткоїнів, а компанія Tesla під керівництвом Ілона Маска має 11 509 біткоїнів. Це підкреслює участь великих приватних гравців у криптовалютному просторі. Водночас уряди кількох країн також утримують значні запаси біткоїнів, підтверджуючи зростання їхнього значення на глобальній фінансовій арені

Станом на липень 2024 року уряди країн світу спільно контролюють близько 2,2% загальної пропозиції біткоїнів. На відміну від приватних інвесторів та корпорацій, більшість урядів не беруть активної участі в регулярній купівлі або продажу біткоїнів. Замість цього вони зазвичай отримують його через конфіскацію активів, пов’язаних зі злочинною діяльністю, або пожертвування.

Сполучені Штати

США є найбільшим власником біткоїнів, утримуючи 213 297 монет вартістю близько $19,6 млрд за поточними цінами. Значна частина цього обсягу була конфіскована. Якщо уряд, як пропонував обраний президент США Дональд Трамп під час кампанії, створить офіційний резерв біткоїнів, американські запаси можуть суттєво зрости, що ще більше зміцнить їхню роль провідного гравця на криптовалютному ринку.

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Китай

Китай давно займає жорстку позицію щодо біткоїна та криптовалютної індустрії, запровадивши низку заборон, які охоплюють майнінг, торгівлю та інші криптовалютні операції. Незважаючи на такі обмеження, уряд Китаю накопичив значні резерви біткоїнів. Більшість із них була отримана через конфіскацію активів, пов’язаних із незаконною діяльністю. Наразі Китай є другим за величиною державним власником біткоїнів, утримуючи близько 190 000 монет.

Сполучене Королівство

Уряд Сполученого Королівства конфіскував приблизно 61 000 біткоїнів, в основному отриманих в результаті ліквідації значної операції з відмивання грошей. Ця значна конфіскація підкреслює відданість Великої Британії боротьбі з фінансовими злочинами, пов’язаними з цифровими активами, та забезпеченню цілісності фінансової системи.

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Сальвадор

У 2021 році Сальвадор став першою країною, яка визнала Біткоїн законним платіжним засобом, зробивши значний крок у криптоінтеграції. Президент Наїб Букеле, головний ініціатор цієї реформи, бачив у Біткоїні інструмент для фінансових змін і економічної інклюзії. З листопада 2022 року уряд запровадив програму «1 Біткоїн на день», регулярно купуючи BTC незалежно від його вартості. Це свідчить про довіру країни до криптовалюти як стратегічного активу. На сьогодні Сальвадор володіє близько 5800 біткоїнами, демонструючи інноваційний підхід до цифрових активів і їхнього впливу на економіку.

Україна

Україна може здивувати багатьох, коли мова йде про Біткоїн-власність, особливо з огляду на війну з росією, що триває. Однак країна використовує криптовалюту як інноваційний інструмент для підтримки своїх військових зусиль. Більшість українських біткоїн-резервів були отримані як пожертви від прихильників з усього світу, спрямовані на посилення оборонних та гуманітарних ініціатив в умовах конфлікту. Наразі Україна володіє 186 біткоїнами.

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За матеріалами: Quartz.