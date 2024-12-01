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Біткоїн може досягти позначки в $124 000 до кінця року — Ark Invest

01.12.2024 12:00
Ольга Деркач
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Біткоїн впав до $95 000 після того, як наблизився на кілька сотень доларів до символічної позначки в $100 000. Але найбільша криптовалюта лише переводить подих перед тим, як злетіти до нових висот, вважає компанія з управління інвестиціями ARK Invest

Біткоїн може досягти позначки в $124 000 до кінця року — Ark Invest

Біткоїн може досягти позначки в $124 000 до кінця року — Ark Invest Фото: pexels.com

«Ми більш-менш очікуємо, що до кінця року криптовалюта буде коштувати від $104 000 до $124 000, — сказав Девід П’юелл, один з аналітиків компанії. — Із застереженням, що це не рекомендація, але поки що цінова динаміка цілком відповідає цьому прогнозу».

Розрахунки П’юелла ґрунтуються на сезонності Біткоїна — терміні, що позначає поведінку активу на різних етапах попередніх бичачих ринків, а також на метриках всередині ланцюжка. На думку П’юелла, цикли все ще продовжують діяти, доки не з’являться переконливі докази протилежного, а це означає, що він очікує, що врешті-решт сформується вершина, і Біткоїн переживе ще один серйозний відкат, як у 2022 році.

«Я б класифікував нинішнє ринкове середовище як щось на кшталт «середини бика», — сказав П’юелл. — Якщо вимірювати від низу до верху, я б сказав, що ми пройшли приблизно від 55% до 65% шляху».

За його словами, в даний час вершина циклу Біткоїна знаходиться на рівні приблизно $126 000 — $134 000 відповідно до метрик ланцюжка, хоча ці цінові орієнтири можуть піднятися вище.

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Це підтверджує теорію про те, що прибутковість Біткоїна зменшується з кожним циклом у міру дозрівання активу — максимум у $134 000 означатиме, що Біткоїн лише подвоїв би свою оцінку порівняно з максимумом 2021 року в $69 000. Тоді Біткоїну вдалося потроїти свою ціну порівняно з циклом 2017 року. П’юелл сказав, що ARK Invest був готовий до такого сценарію зниження прибутковості, але поки що дані не є переконливими.

За словами П’юелла, ціна, ймовірно, буде підтримуватися новою адміністрацією Дональда Трампа, залежно від того, кого новообраний президент обере на посаду голови Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), а також від того, наскільки сприятливою до ризикованих активів виявиться політика Федерального резерву. Не кажучи вже про перспективу створення стратегічного біткоїн-резерву.

«Монетарна політика та позиція SEC — це те, на чому варто зосередитися. Але аналогія, яку я б використав, полягає в тому, що стратегічний резерв біткоїнів був би не просто вишенькою на торті — це був би цілий новий торт на торті», — сказав П’юелл.

Раніше ми писали, що буде з Біткоїном у 2025 році. За прогнозами аналітиків, слабкість долара США та зростання грошової маси можуть сприяти бичачому ралі Біткоїна наступного року.

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За матеріалами: CoinDesk.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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