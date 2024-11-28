Скільки публічних компаній у світі володіють біткоїнами — звіт

Вкрай малий відсоток публічних компаній мають у своєму розпорядженні Біткоїн, оскільки фактор у вигляді припливу інституційної ліквідності ще не матеріалізувався повною мірою

Лише 0,01% публічних компаній у світі володіють біткоїнами. Це свідчить, що ринок і досі перебуває у стадії «елітного експерименту», йдеться у звіті експертів OKG Research.

За даними аналітиків, такі показники говорять про те, що трейдери бачать тільки «верхівку айсберга купівельної спроможності інституціоналів».

За даними ресурсу BitcoinTreasuries, на публічні компанії, які офіційно оголосили про інвестиції в Біткоїн з тією чи іншою метою, припадає частка пропозиції активу у 2,4%. Більша частина від цього припадає на запаси фірми MicroStrategy — 1,8%.

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Водночас у звіті аналітик Хеді Бі назвав стрімке зростання ціни Біткоїна у листопаді на понад 40% разовим явищем, ставлячи значно вище той факт, що ФРС знизила процентну ставку. Подальше просідання нижче $93 000, на його думку, пов’язане з геополітичною ситуацією на Близькому Сході.

Крім того, спотові біткоїн-ETF змогли подолати «критично важливий поріг» у 5%. З моменту запуску в січні 2024 року частка пропозиції Біткоїна під контролем фондів досягла і перевищила зазначений показник.

Аналітик також відзначив прогноз колег з Ouke Cloud Chain, які вважають, що 2025 року в Біткоїн надійде близько $2,28 трлн. На їхню думку, це підштовхне курс до позначки в $200 000.

Нагадаємо, Роберт Кійосакі, автор книги «Багатий тато, бідний тато», поділився зі своїми 2,6 мільйонами підписників ще одним дивовижним прогнозом цін. Цього разу він стверджує, що штучний інтелект (ШІ) спрогнозував, що ціна Біткоїна може злетіти до рівня $500 000 у 2025 році.

Тим часом адміністрація Трампа планує створити першу в історії Білого дому криптопосаду.

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За матеріалами Incrypted