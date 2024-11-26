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Ціна Біткоїна впала нижче $93 000: причини

26.11.2024 9:40
Олеся Крамаренко
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Ціна BTC досягла внутрішньоденного мінімуму в $92 785. Якщо Біткоїн слідуватиме за глобальною пропозицією М2, він може знизитися ще на 20-25% найближчими днями

Ціна Біткоїна впала нижче $93 000: причини

Фото: freepik.com

Після численних відкатів на рівні $100 000 ціна Біткоїна впала ще на 4%, досягнувши внутрішньоденного мінімуму на рівні $92 785. Це найбільше одноденне падіння BTC після перемоги Дональда Трампа на виборах у США. Причинами сьогоднішнього падіння стали закінчення місячного терміну дії опціонів на Біткоїн, побоювання щодо тарифів на імпорт, часткове резервування прибутку та відтік коштів з біржових фондів.

Чому ціна Біткоїна впала нижче $93 000

Ціна Біткоїна впала на 4%, опустившись нижче $93 000, перш ніж відновитись вище критичного рівня підтримки в $94 000. Попри відскок, настрої щодо $100 тис. згасли. На момент написання матеріалу ціна BTC складала $94 180, а щоденний обсяг торгів зріс на 60% до $84,84 млрд.

У п’ятницю закінчується термін дії опціонних контрактів на Біткоїн на загальну суму $9,4 млрд, що може спровокувати сильну волатильність цін. Згідно з даними Deribit, співвідношення пут/колл наразі становить 0,83, тоді як максимальна больова точка знаходиться на рівні $78 000.

Крім того, щоденний обсяг торгів опціонами на Біткоїн зріс на 124% до $4,47 млрд, а відкритий інтерес підскочив на 2% до $42,6 млрд. Більшість відкритого інтересу зосереджено на опціонах колл зі страйком $82 000 та пут зі страйком $70 000. Відповідно до теорії максимального болю, ціна може тяжіти до діапазону $70 000-$82 000.

Дональд Трамп підвищив тарифи на імпорт з Китаю, Мексики та Канади

Новообраний президент Дональд Трамп вирішив запровадити додаткові тарифи на імпорт з Китаю, Мексики та Канади, повідомило агентство Reuters 26 листопада. Разом з падінням ф’ючерсів на американські акції, Біткоїн та загальний криптовалютний індекс також опинилися під сильним тиском продавців.

З іншого боку, долар США зміцнився, а спотовий індекс долара підскочив на 0,7%.

Однак нещодавній відступ Біткоїна — це «вкрай необхідний відкат, щоб відпрацювати перекупленість, а не розворот вниз або щось зловісне», — вважає Тоні Сікамор, аналітик IG Australia Pty Market.

«Це також є нагадуванням про те, що ринки, навіть криптовалютні, не рухаються по прямій лінії нескінченно довго».

Тим часом адміністрація Трампа планує створити першу в історії Білого дому криптопосаду.

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Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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