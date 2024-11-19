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Сьогодні стартують опціони на біткоїн-ETF: що змінять нові інструменти

19.11.2024 15:40
Олеся Крамаренко
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Сьогодні має відбутися запуск опціонів на біткоїн-ETF, що викликає оптимізм на ринку щодо потенційного зростання BTC до $200 000

Сьогодні стартують опціони на біткоїн-ETF: що змінять нові інструменти

Фото: pixabay.com, pngwing.com

Bloomberg повідомив, що Nasdaq Inc. планує дозволити торгівлю опціонами на BTC ETF від BlackRock Inc. сьогодні. Схвалення опціонів на спотові біржові біткоїн-фонди дозволить трейдерам використовувати деривативи для ставок на або проти найбільшої криптовалюти за ринковою капіталізацією.

Опціони на основі Біткоїн-ETF — це фінансові деривативи, які надають трейдерам право купити або продати акції криптовалютних біржових фондів за заздалегідь встановленою ціною та у визначений термін. Вони дають змогу інвесторам спекулювати на коливаннях цін Біткоїна, хеджувати ризики або використовувати складніші інвестиційні стратегії без необхідності безпосередньо володіти криптовалютою.

Цей крок викликав оптимізм на загальному ринку, особливо після успіху та стрімкого зростання інтересу до американських спотових біткоїн-ETF. Згідно з даними Farside Investors, 18 листопада BTC ETF відзначилися надходженням $254,8 млн після відтоку коштів протягом двох днів поспіль минулого тижня.

Примітно, що в понеділок в бесіді з аналітиком Bloomberg Intelligence Еріком Балчунасом глава відділу лістингу ETP Nasdaq Елісон Хеннессі заявила, що біржа планує зареєструвати та розпочати торгівлю опціонами вже «завтра». Вона також висловила впевненість у тому, що ці опціони привернуть значну увагу трейдерів після того, як почнуть котируватися на IBIT.

15 листопада Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) опублікувала рекомендації щодо клірингу цих деривативів. Балчунас розцінив це як фінальний етап до початку торгів опціонами. Пізніше, 18 листопада, Корпорація з клірингу опціонів (OCC) опублікувала заяву, в якій вказала, що готується до клірингу, врегулювання та управління опціонами на акції спотових біткоїн-ETF.

BTC досягне $200 тис.?

Ціна BTC сьогодні торгувалась біля флетової лінії на рівні $91 800, в той час, як одноденний обсяг торгів підскочив на 52% до $73,59 млрд. Флагманська криптовалюта досягла 24-годинного максимуму в $92 596, відзначивши при цьому місячний приріст на 34%. Крім того, відкритий інтерес до ф’ючерсів на BTC зріс більш ніж на 1,5%, що свідчить про сильну довіру ринку до криптовалюти.

На фоні цього, оптимізм щодо потенційного запуску опціонів на біткоїн-ETF в США ще більше підживлює ринкові настрої. У своєму звіті BCA Research прогнозує, що ціна Біткоїна сягне $200 тис., коли криптовалюта наблизиться до позначки в $100 тис.

Відомий експерт крипторинку Алі Мартінес також нещодавно поділився бичачим прогнозом щодо BTC. У нещодавньому дописі X, Мартінес висвітлив історичні тенденції BTC, заявивши, що якщо криптовалюта слідуватиме попереднім циклам, вона може сягнути $150 тис. Наразі, за його словами, Біткоїн відповідає бичачій моделі «чашка з ручкою», що сигналізує про майбутнє тривале ралі з метою досягнення максимуму в $255 000.

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Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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