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PaySpaceMagazine

Біткоїн-гаманець епохи Сатоші переказав свої перші BTC за останні десять років

13.11.2024 18:00
Олеся Крамаренко
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Цей біткоїн-кит придбав свої BTC, коли ціна монети становила $13,49

Біткоїн-гаманець епохи Сатоші переказав свої перші BTC за останні десять років

Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com, pngwing.com

Біткоїн-гаманець епохи Сатоші переказав свої перші BTC за останні десять років, що привернуло увагу криптовалютної спільноти. У вівторок трекер блокчейн-даних Whale Alert повідомив, що неактивна адреса, яка містить 426 BTC на суму $36 620 098, щойно була активована — через 13,3 року.

Lookonchain підтверджує ці дані, повідомляючи про перший крок цього біткоїн-кита. За даними Lookonchain, цей гаманець, на якому було 426,3 BTC на суму приблизно $36,62 млн, перевів 42,3 BTC на суму $3,67 млн після 13 років бездіяльності.

Цей гаманець отримав свої 426,3 BTC 29 липня 2011 року, коли ціна Біткоїна становила лише $13,49. На той час вартість запасів BTC дорівнювала лише $5 753. Перейдемо до сьогоднішнього дня, і з урахуванням нещодавнього стрибка ціни Біткоїна, прибуток власника гаманця складає 636 437%.

Транзакції з ранніх біткоїн-адрес трапляються нечасто, що викликає питання про те, чому «кит» перемістив кошти через стільки років. Дехто припускає, що це може бути кроком до продажу частини активів у відповідь на нещодавнє зростання ринку, або що власник просто знову знайшов ключі.

Цінова динаміка Біткоїна

Біткоїн у вівторок досягнув чергової віхи, сягнувши історичного максимуму в $90 100 на Coinbase. Трохи пізніше найбільша криптовалюта відкотилася $85 010, що змусило деяких покупців, які запізнилися з виходом з кредитного плеча, вийти з ринку.

Згідно з даними CoinGlass, за останні 24 години в результаті фіксації прибутку на крипторинку було ліквідовано $832 млн торгових позицій по деривативам з кредитним плечем — найбільше з моменту обвалу ринку 5 серпня.

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За матеріалами U.Today

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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