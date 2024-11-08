Біткоїн-кит прокинувся після майже 12 років тиші: скільки BTC переказав

Біткоїн-кит переказав понад сотню BTC на криптобіржу Kraken після багатьох років бездіяльності

Кілька днів тому невідомий біткоїн-кит відправив 109,44 BTC на криптовалютну біржу Kraken. До цього він перебував в режимі тиші 11 років і 7 місяців.

Комісія за транзакцію склала $6,47, повідомляє Whale Alert. Судячи з ончейн-даних, біткоїн-кит отримував активи протягом березня 2013 року. Зараз на балансі ходлера першої криптовалюти все ще зберігається 25,5 BTC.

У період з 2018 по 2020 роки на його адресу відправляли біткоїни на суму до $0,67. Примітно, що комісія за деякі транзакції складала сотні доларів.

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Зазначається, що переказ відбувся в середині дня 6 листопада. На той момент Біткоїн торгувався поблизу відмітки в $74 000. Якщо ходлер перемістив свої активи для продажу, то його прибуток склав близько $8,1 млн.

Зазначимо, на момент написання новини Біткоїн торгується поблизу відмітки в $76 200, за даними CoinMarketMap.

Також вранці 6 листопада аналітики Lookonchain помітили підвищену активність великих власників Біткоїна. За їхніми даними, в той час 11 нещодавно створених гаманців вивели з біржі Binance 1807 BTC.

Нагадаємо, Біткоїн піднявся на 9-ту позицію у світовому рейтингу ринкової капіталізації, випередивши Meta Platforms (Facebook) на тлі ралі, спричиненого оптимізмом щодо перемоги Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року.

З ринковою капіталізацією $1,46 трлн і ціною $73 800 за один біткоїн, криптовалюта випередила Meta, ринкова капіталізація якої становить $1,445 трлн.

Також ми писали, що Біткоїн встановив новий історичний максимум курсу, на тлі новин про перемогу Дональда Трампа у президентських виборах у США.

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