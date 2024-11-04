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Біткоїн втратив $2 млрд: як саме

04.11.2024 18:00
Олеся Крамаренко
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Біткоїн стрімко втрачає відкритий інтерес, що сприяє виникненню ризикованих тенденцій на ринку

Біткоїн втратив $2 млрд: як саме

Фото: pexels.com

Відкритий інтерес до Біткоїна знизився на значні $2 млрд, оскільки трейдери готуються до можливої волатильності напередодні виборів у США. Відкритий інтерес до Біткоїна (Open Interest) — це показник, який відображає загальну кількість відкритих контрактів на ф’ючерси та опціони з прив’язкою до ціни Біткоїна на криптовалютних біржах. Цей показник включає як довгі позиції (на зростання ціни), так і короткі (на падіння), і свідчить про активність інвесторів на ринку деривативів.

Таке значне зниження ОІ вказує на те, що учасники закривають довгі та короткі позиції, намагаючись запобігти будь-яким хвилюванням, пов’язаним з результатами політичних подій. Трейдери вичікують і готові знову увійти в ринок, як тільки невизначеність навколо виборів мине.

Іншим важливим фактором є зниження активності китів. Часто помилково вважають, що пасивність китів призводить до падіння цін. Натомість перш ніж робити будь-які значні рухи, кити спостерігають за поведінкою натовпу і реагують стратегічно, дозволяючи поведінці індивідуальних трейдерів підготувати ґрунт для подальшого сплеску волатильності.

Вплив китів

Оскільки кити можуть впливати на напрямок ринку, історично склалося так, що сплески транзакцій через китові біткоїни часто передували розвороту цін. З іншого боку, їх пасивна поведінка зазвичай вказує на те, що волатильність є очікуваною.

По суті, кити відкладають великі угоди, можливо, в очікуванні впливу дрібніших трейдерів, які можуть виявитися чутливішими до результатів виборів. Завдяки своїй вичікувальній стратегії кити пригнічують волатильність доти, доки не з’явиться чітка реакція ринку. Через прогнозовану волатильність після виборів у США, трейдерам слід проявляти обережність, оскільки можливі значні коливання цін в обох напрямках.

Це схоже на класичну ситуацію затишшя перед бурею, коли великі гравці готуються отримати прибуток від будь-яких рухів, які можуть виникнути у відповідь на політичні та економічні зміни. Як завжди, ті, хто уважно стежить за активністю китів, ймовірно, матимуть ранні підказки щодо наступного руху ринку. Детальніше про це у нашій статті “Біткоїн-кити: найбільші інвестори на ринку криптовалют”.

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За матеріалами U.Today

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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