Як поведеться Біткоїн у день виборів президента США: версія Standard Chartered

5 листопада відбудеться найголовніша подія політичної арени США — вибори нового президента. Уперше в історії вибори відчутно пов’язані з криптоіндустрією, адже їхній результат точно вплине на її розвиток

На думку Джеффа Кендріка, керівника відділу досліджень цифрових активів Standard Chartered, напередодні президентських виборів у США, які відбудуться 5 листопада, ціна Біткоїна може знизитися, а в наступні дні очікується підвищена волатильність.

Попри досягнення $73 563 у вівторок, Біткоїн не зміг подолати свій історичний максимум вище $73 700, встановлений 14 березня. Кендрік припустив, що передвиборча ліквідація позицій може призвести до зниження ціни, що зробить прорив вище історичного максимуму цифрового активу менш імовірним.

“Існує ризик масового закриття позицій трейдерів перед виборами, тобто ймовірність того, що в день виборів ми опинимося нижче $73 000, а не вище”, — зазначив Кендрік.

Кендрік зазначив, що в міру наближення виборів семиденна премія за опціонами на Біткоїн порівняно з 30-денною має продовжувати зростати. Це пов’язано з тим, що для отримання повних результатів виборів знадобиться кілька днів. Ринок опціонів має певні можливості отримати передбачувану волатильність, близьку до реальної, в період відомих подій на кшталт запуску ETF або прийдешніх виборів у США.

За його словами, ціни на Біткоїн значно зростуть, якщо республіканці отримають більшість у Конгресі США. Це може призвести до того, що цифровий актив досягне $125 000 до кінця року, також розпочнеться новий сезон альткоїнів.

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За матеріалами The Block.