Артур Хейс розповів, коли настане сезон альткоїнів

Хейс також підтвердив свій прогноз щодо BTC на рівні $1 млн у 2025 році та запевнив, що на наступному етапі «бичачого ралі» криптовалюта підскочить до $100 000

Артур Хейс, американський підприємець і співзасновник платформи криптодеривативів BitMEX, передбачив, що сезон альткоїнів настане після того, як Біткоїн (BTC) та Ethereum (ETH) подолають позначки $70 000 та $4 000 відповідно.

В есе під назвою «Вода, вода, скрізь» Хейс також заявив, що поєднання натхненного доларовою ліквідністю ралі BTC та ETH наприкінці року створить міцний фундамент для повернення «вечірки шиткоїнів».

Сезон альткоінів розпочнеться за ралі BTC

На думку Хейса, Solana (SOL) перевищить позначку в $250, однак «накачування» активу не матиме великого впливу на крипторинок порівняно з Біткоїном та Ефіром через великий розрив у їхніх ринкових капіталізаціях. Крім того, BTC та ETH зараз мають притоки коштів у біржові фонди.

«Хоча Біткоїн та Ефір корегуються з квітня, вони уникли кривавої бійні. Сезон альткоїнів повернеться тільки після того, як Біткоїн і Ефір рішуче проб’ють позначки $70 000 і $4 000 відповідно», — сказав він.

Хейс очікує, що BTC незабаром відновиться після корекції, викликаної падінням курсу долара до єни, і підніметься до $100 000 під час наступного етапу бичачого циклу, який пошириться на всі ризикові активи. Підприємець вважає, що сплеск буде спровокований і підтриманий випуском Міністерством фінансів США скарбничих векселів на суму щонайменше $301 млрд до кінця року.

Історичні дані, на які посилається Хейс, показують, що BTC зростає, коли уряд США випускає скарбничі облігації. І навпаки, BTC торгувався в бічному тренді або фіксував інтенсивні падіння, коли казначейські векселі були виведені з ринку. Ці ринкові рухи спостерігалися до того, як курс долара до єни впав зі 162 до 142, що спричинило загальний розпродаж ризикових активів.

«У будь-якому випадку, я очікую, що криптовалюта вийде зі свого бічного руху, починаючи з вересня», — додав він.

Хейс зберігає прогноз ціни BTC до $1 млн

Цікаво, що Хейс має намір повернутися на біржу після президентських виборів в США в листопаді. Він сказав, що буде «спостерігати за хаосом» і повернеться на ринок після того, як стеля держборгу США буде підвищена в січні або лютому.

Після підвищення стелі держборгу США співзасновник BitMEX очікує, що ліквідність від Міністерства фінансів США поверне ринки на правильний шлях і запустить хвилю, яка призведе до зростання Біткоїна до $1 млн.

Раніше ми писали про те, що Артур Хейс попереджав про другу хвилю обвалу ринку.

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За матеріалами cryptopotato.com