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Артур Хейс попереджає про другу хвилю обвалу ринку

06.08.2024 14:20
Олеся Крамаренко
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Співзасновник BitMEX Артур Хейс прогнозує нову хвилю обвалу фондового та криптовалютного ринків через високе кредитне плече трейдерів

Артур Хейс попереджає про другу хвилю обвалу ринку

Фото: freepik.com

Криптовалютний мільярдер Артур Хейс вразив крипторинок своїм черговим сміливим прогнозом про те, що незабаром після нещодавнього обвалу криптовалютного ринку настане друга хвиля. Він вважає, що нинішній перепочинок є лише тимчасовим, і волатильність на фондовому та криптовалютному ринках зберігатиметься і надалі.

Співзасновник BitMEX Артур Хейс прогнозує ще один обвал ринку

Світові ринки акцій та криптовалют сьогодні демонструють ознаки відновлення. Японський Nikkei відскочив на 10% після втрати 12% на попередніх сесіях. Світовий крипторинок та ф’ючерси на американські фондові індекси також зростають.

Однак співзасновник BitMEX Артур Хейс зазначив: «Це була перша хвиля», попередивши про обережність у прогнозах, попри ознаки відновлення.

Він стверджує, що перша хвиля впливу на ринки пройшла, і тепер на поверхню вийде проблема надмірного боргового навантаження інвесторів на традиційних ринках. Це призведе до другої хвилі корекції на глобальних ринках.

Артур Хейс додає, що нинішній перепочинок є лише тимчасовим, і волатильність ринків продовжиться на тлі напруженості на Близькому Сході.

Кеті Вуд розмірковує про ситуацію на ринку

Генеральний директор ARK Invest Кеті Вуд розповіла, що індекс волатильності акцій (VIX) зріс до 65, що є четвертим найвищим рівнем за останні 40 років. Вона порівнює його з «чорним понеділком» у жовтні 1987 року, шоком Lehman у 2008 році та обвалом ринку через COVID у 2020 році. Інвестори, які покладаються на керрі-трейд з Японією, одночасно виводять кошти.

«Американська статистика, така як зайнятість та індекс ділової активності, розчарувала очікування, водночас Банк Японії підвищив відсоткові ставки більше, ніж очікувалося, інвестори та спекулянти зіткнулися з вимогами до маржі, що змусило їх згортати операції з єною», — зазначила Вуд.

Вона зазначила, що прибутковість 10-річних скарбничих облігацій сьогодні має становити близько 2%, а не 3,8% чи 5% у жовтні минулого року, як це передбачено співвідношенням металів до золота. Індекс долара США (DXY) впав нижче 103, що фактично сприяє купівлі Біткоїна. Однак на ринках все ще існує невизначеність, що змушує інвесторів бути обережними.

Тим часом Міністерство фінансів США має намір знову розпочати викуп казначейських облігацій на суму $30 млрд на місяць. Це також може допомогти крипторинку відновитися.

Ціна BTC відскочила вище $55 800, але якщо психологічний рівень $50 000 буде знову пробитий, то шанси на повторний пробій ключового тижневого рівня підтримки $45 156 є дуже високими.

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За матеріалами coingape.com

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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