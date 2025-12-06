Скільки мільярдерів у світі та які у них статки — звіт UBS

У 2025 році сукупні статки мільярдерів у світі досягли історичного максимуму. Це зростання було зумовлене бізнес-інноваціями та найбільшою в історії цього звіту хвилею багатства, що передається у спадок упродовж кількох поколінь

Найбільший швейцарський фінансовий холдинг UBS опублікував 11-й звіт UBS Billionaire Ambitions Report, у рамах якого було опитано клієнтів-мільярдерів з усього світу.

Зазначається, що цьогорічний звіт зосереджений на чинниках, що визначають глобальне створення багатства, зростанні ролі спадкування та еволюції амбіцій найвпливовіших сімей у світі.

«Наш звіт показує, як підйом нового покоління творців багатства та спадкоємців змінює глобальний ландшафт, — сказав Бенджамін Каваллі, керівник напряму Strategic Clients & Global Connectivity в UBS Global Wealth Management і співкерівник EMEA OneUBS. — У міру того як сім’ї стають більш міжнародними, а велика передача багатства прискорюється, фокус зміщується від простого збереження статків до посилення спроможності наступного покоління досягати успіху незалежно та відповідально. Це впливає не лише на планування спадкоємності, а й на пріоритети у філантропії та довгострокові інвестиційні рішення».

Він підкреслив, що спільнота мільярдерів є більш різноманітною, мобільною та орієнтованою на майбутнє, ніж будь-коли раніше.

«Поєднання підприємницького драйву та найбільшої в історії міжпоколінної передачі багатства створює для сімей і керуючих активами нові можливості та виклики, — додав Каваллі. — У UBS ми прагнемо супроводжувати клієнтів у цьому історичному переході та допомагати їм відкривати можливості через кордони».

Читайте також: Рада прийняла держбюджет на 2026 та підвищила податки для банків

Нове покоління

У 2025 році 196 мільярдерів, які самостійно створили свої статки, додали до глобального багатства $386,50 млрд, піднявши сукупний показник до рекордних $15,80 трлн. Це друге за величиною річне зростання за всю історію цього звіту.

Загалом кількість мільярдерів збільшилася на 8,8% — з 2 682 до майже 3 000. На відміну від післяпандемічного стрибка 2021 року, зумовленого зростанням вартості активів, цього разу динаміку забезпечили сміливе створення бізнесів та підприємницький успіх. Від маркетингового софту та генетики до скрапленого природного газу й інфраструктури — ці інноватори змінюють попит у великих масштабах, причому лідерами виступають мільярдери зі США та регіону Азійсько-Тихоокеанського басейну.

Статки мільярдерів, що інвестували в технологічний сектор, зросли на 23,8%, тоді як зростання в сегменті споживчих товарів та роздрібної торгівлі сповільнилося до 5,3% — на тлі того, як європейська індустрія люксу втратила імпульс на користь китайських брендів.

Попри це сектор залишається найбільшим — на рівні $3,10 трлн. Найшвидше зростання зафіксувала промисловість: +27,1% до $1,70 трлн, причому понад чверть цього приросту забезпечили нові мільярдери. Статки у сфері фінансових послуг збільшилися на 17% до $2,30 трлн завдяки сильним ринкам та відновленню криптовалют, причому 80% сукупного багатства в цьому секторі припадає на мільярдерів, які самі створили свої статки.

Читайте популярне: Як змінилися міжнародні резерви України у листопаді — НБУ

Передача багатства у спадок також прискорюється. У 2025 році 91 спадкоємець (64 чоловіки та 27 жінок) успадкували рекордні $297,80 млрд. Це на 36% більше, ніж у 2024 році, попри те, що загалом людей, які успадковували, було менше. У глобальному вимірі спадкування збільшило кількість багатих династій: наразі близько 860 мільярдерів із багатством, що передається між поколіннями, контролюють сукупні активи на $4,70 трлн. Для порівняння, у 2024 році таких було 805 із загальними активами $4,20 трлн.

У світі багатство багатопоколінних мільярдерів поступово «простягається» вниз по поколіннях: у звіті за 2025 рік кількість мільярдерів другого покоління зросла на 4,6%, третього — на 12,3%, а четвертого й наступних — на 10%.

Середні статки жінок у 2025 році також продовжили зростати: +8,4% до $5,20 млрд. Це більш ніж удвічі перевищує темпи зростання у чоловіків (+3,2% до $5,40 млрд). Хоча жінок-мільярдерок наразі 374 проти 2 545 чоловіків, за темпами нарощування багатства вони випереджають чоловіків уже четвертий рік поспіль.

З огляду на міжнародний характер та ширший горизонт планування, звіт також показав, що мільярдери продовжують активно змінювати місце проживання: 36% повідомили, що переїжджали принаймні один раз, а 9% зазначили, що розглядають таку можливість. Основні причини потенційного переїзду — вища якість життя (36%), значні геополітичні занепокоєння (36%) та можливість ефективніше організувати податкові справи (35%). Ця глобальна мобільність додає складності, адже сім’ї мають долати юридичні, культурні та фінансові виклики через кордони.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей знаходиться у касах банків — НБУ

Скільки ФОПів відкрили в Україні у 2025 — Опендатабот

Податкова звітність для ФОП: що потрібно знати