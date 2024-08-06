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Крипторинок відновлюється: ціна BTC піднялася вище $56 000

06.08.2024 12:00
Олеся Крамаренко
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Після найсильнішого падіння за останні кілька років ціна Біткоїна відскочила, і за 18 годин актив відновив понад $6 000

Крипторинок відновлюється: ціна BTC піднялася вище $56 000

Фото: freepik.com

Альтернативні монети наслідували цей приклад, демонструючи сьогодні ще більш вражаючий ріст, а загальна капіталізація крипторинку з вчорашнього мінімуму зросла на понад $200 млрд.

BTC відновлюється

Можна з упевненістю сказати, що те, що сталося за останні кілька днів, було досить несподіваним, зважаючи на те, що минулого понеділка курс Біткоїна зріс до $70 000. Але ми зосередимося переважно на подіях, що відбулися з п’ятниці й до сьогодні.

Після слабкого звіту про зайнятість у США та суперечливих дій центрального банку Японії, BTC впав у п’ятницю з $66 000 до $62 200, разом з Волл-стріт та більшістю ризикових активів. Хоча це було болючим падінням, вихідні принесли ще більше втрат, і до неділі криптовалюта впала до $57 000.

Проте, було ще більше місця для падіння. Лише в понеділок BTC впав на двозначну величину і вперше з середини лютого опустився до рівня нижче $50 000. Ця суттєва корекція залишила понад $1,2 млрд ліквідованих позицій, оскільки з’явилися побоювання щодо потенційного падіння до $40 000.

Однак бики нарешті активізувалися і не допустили подальшого падіння. Біткоїн почав відновлювати свої позиції й зараз торгується на рівні $56 000, що на 10% більше, ніж вчора. Його ринкова капіталізація повернулася до рівня $1,1 трлн.

Альткоїни демонструють двозначне відновлення

Бувши більш волатильними за своєю природою, альткоїни сильно постраждали під час загальноринкової бійні. Однак зараз вони відреагували краще, демонструючи значний щоденний приріст.

Solana лідирує серед альткоїнів з великою капіталізацією. Її ціна зросла на 15,66% до $140. Shiba Inu продемонструвала аналогічний стрибок, який підштовхнув її до $0,000014. Значний приріст також продемонстрували ETH (7%), BNB (11%), XRP (9%), DOGE (12%), ADA (8%) та багато інших криптовалют.

Сукупна ринкова капіталізація всіх криптоактивів додала понад $200 млрд з вчорашнього мінімуму. Таким чином, метрика зросла до $2,070 трлн.

Про 3 можливі причини падіння Біткоїна, ми писали вчора.

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За матеріалами cryptopotato.com

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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