Держборг США сягнув $35 трлн: чи допоможе стратегічний резерв біткоїнів

Державний борг Сполучених Штатів досяг чергової рекордної позначки, і не схоже, що він сповільниться

Цього тижня державний борг США вперше в історії перевищив $35 трлн. Щобільше, з 2020 року Штати додали близько $12 трлн до федерального боргу. Для порівняння, з січня 2020 року США щомісяця збільшували федеральний борг у середньому на $280 млрд.

Зараз на кожного жителя США припадає близько $105 000 федерального боргу, зазначається в акаунті The Kobeissi Letter від 30 липня.

BREAKING: Total US Federal debt has officially hit $35 trillion for the first time in history. Since 2020, the US has now added ~$12 TRILLION in Federal debt. In other words, the US has added an average of ~$280 BILLION of Federal debt EVERY MONTH since January 2020. This… pic.twitter.com/YRQjNkQopc — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) July 29, 2024

Стрімке зростання державного боргу

Провідні кандидати в президенти США Камала Гарріс і Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії дуже мало говорили про величезний дефіцит бюджету країни, що свідчить про те, що борги продовжуватимуть зростати протягом наступних чотирьох років.

За даними usdebtclock.org, прогнозується, що до 2028 року федеральний борг сягне колосальних $46 трлн. The Kobeissi Letter прокоментував кризу:

«Щороку лунають заклики до скорочення витрат, але цього ніколи не відбувається. Криза стелі державного боргу так і не закінчилася, її просто зам’яли».

За даними Бюджетного управління Конгресу США, до 2034 року державний борг перевищить $56 трлн, оскільки зростання видатків та відсоткових витрат випереджає податкові надходження.

Витрати на соціальне забезпечення та медичне страхування в поєднанні з постійно високими відсотковими ставками ускладнюють зменшення боргової гори США.

Майкл Петерсон, виконавчий директор Фонду Пітера Г. Петерсона, який виступає за фіскальну стриманість, сказав в інтерв’ю New York Times:

«Ми не можемо продовжувати прикидатися, що це не проблема. До виборів залишилося менш як 100 днів, і, за прогнозами, навіть за цей короткий період ми збільшимо борг ще на $1 трлн».

Чи допоможе біткоїн-резерв

Останнім часом було багато розмов про стратегічний резерв біткоїнів для підтримки долара США, причому як незалежний кандидат в президенти Роберт Ф. Кеннеді-молодший, так і сенатор Синтія Ламміс пропонували подібні системи.

30 липня сенатор від штату Вайомінг заявила:

«Стратегічний резерв біткоїнів може зупинити цей потяг, що втікає, і допомогти виплатити державний борг для наших майбутніх поколінь».

Фірма JAN3, що займається розробкою рішень для впровадження Біткоїна, зазначила, що цифра боргу в 1,6 мільйона разів перевищує загальну пропозицію BTC.

«Кінець фіату неминучий»,— заявили у JAN3, а потім додали: “Стратегічний резерв біткоїнів потрібен все більше і більше з кожним моментом, що минає”.

Однак використання BTC для скорочення державного боргу, швидше за все, передбачає ліквідацію активу, що уряд США вже зробив на цьому тижні. Як ми можемо спостерігати, переміщення таких обсягів активу може викликати великі хвилі на крипторинках.

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За матеріалами cryptopotato.com