Держборг США сягнув $35 трлн: чи допоможе стратегічний резерв біткоїнів

Державний борг Сполучених Штатів досяг чергової рекордної позначки, і не схоже, що він сповільниться

Цього тижня державний борг США вперше в історії перевищив $35 трлн. Щобільше, з 2020 року Штати додали близько $12 трлн до федерального боргу. Для порівняння, з січня 2020 року США щомісяця збільшували федеральний борг у середньому на $280 млрд.

Зараз на кожного жителя США припадає близько $105 000 федерального боргу, зазначається в акаунті The Kobeissi Letter від 30 липня.

BREAKING: Total US Federal debt has officially hit $35 trillion for the first time in history.

Since 2020, the US has now added ~$12 TRILLION in Federal debt.

In other words, the US has added an average of ~$280 BILLION of Federal debt EVERY MONTH since January 2020.

This… pic.twitter.com/YRQjNkQopc

— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) July 29, 2024