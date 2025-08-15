У Prozorro призначили нового CEO

ДП «Прозорро» отримало нового тимчасово виконуючого обов’язки генерального директора. Андрій Телюпа, заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства, представив колективу Ярослава Любченка

Про це повідомило Мінекономіки у своєму Telegram.

До призначення Любченко працював у Національному агентстві з питань запобігання корупції, де відповідав за формування політики доброчесності у сфері безпеки та оборони, а також стратегічний аналіз корупційних ризиків. Крім того, він представляв НАЗК у співпраці з міжнародними організаціями, зокрема ОЕСР, НАТО та ООН.

Серед ключових завдань нового керівника Prozorro — розвиток електронних інструментів і впровадження штучного інтелекту в систему, подальша інтеграція з державними реєстрами та сервісами, а також удосконалення функціоналу державного маркетплейса Prozorro Market.

Читайте також: Прозорро.Продажі та Мінекономіки запустили сервіс факторингу для бізнесу

«Prozorro від початку була символом інновацій, руху вперед. Впровадження нових сучасних технологій допоможе зробити її ще більш зручною та ефективною для користувачів», — зазначив Андрій Телюпа.

Нагадаємо, що Мінекономіки запустило програму грантів на навчання для молодих підприємців. Підприємці самостійно обиратимуть сертифіковані навчальні програми, курси або тренінги, спрямовані на покращення їхніх професійних навичок. Для того, щоб стати кандидатом на участь в програмі, молоді підприємці мають пройти опитування та подати заявку.

Раніше ми писали, Мінекономіки інтегрувало платформу «Пульс» у кабінет платника податків. Завдяки «Пульсу» держава може отримувати об’єктивну картину рівня сервісу та оперативно реагувати на потреби бізнесу. Відгуки від підприємців будуть цифровізовані та стануть основою нового Entrepreneur Satisfaction Score (Індексу задоволеності підприємців) — інструменту для покращення держпослуг.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як змінився портфель акцій Воррена Баффета у 2025

Капіталізація крипторинку досягла історичного максимуму: що далі

У Дії скоро зʼявляться дві нові послуги — Федоров