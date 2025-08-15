close-btn
Як змінився портфель акцій Воррена Баффета у 2025

15.08.2025 16:10
Ольга Деркач

Генеральний директор Berkshire Hathaway Воррен Баффет оприлюднив звіт 13F за другий квартал у четвер, 14 серпня, показавши значні зміни у своєму портфелі акцій

Як змінився портфель акцій Воррена Баффета у 2025 Фото: pixabay.com, pngwing.com

Найпомітніше — нові інвестиції у сталеливарну компанію Nucor, страхову компанію UnitedHealth Group та двох найбільших американських забудовників житла — Lennar та D.R. Horton.

Ці оновлення відбулися на тлі підготовки Баффета до виходу на пенсію до кінця року, що покладе край його шестидесятирічному управлінню, під час якого Berkshire перетворилася на конгломерат вартістю $1 трлн.

Невідомо, чи ці рішення ухвалив особисто Баффет, чи інвестиційні менеджери Тодд Комбс та Тед Вешлер, але нова позиція в UnitedHealth Group виглядає однією з останніх великих покупок компанії під керівництвом Баффета — приблизно $1,6 млрд.

Акції компанії цього року піддавалися сильному тиску: з середини квітня вони коштували близько $600, а до кінця червня впали до приблизно $310. Після новини акції зросли більш ніж на 10% у післяторговій сесії.

Позиція у Nucor теж була значною: до портфеля додали 6,6 млн акцій на суму близько $857 млн, що сприяло зростанню акцій сталеливарної компанії майже на 7% у післяторговій сесії. Позиція у Lennar склала майже $780 млн, тоді як менший пакет у D.R. Horton — $191,5 млн. Акції обох компаній після звіту зросли майже на 6% та 5% відповідно.

Також варто відзначити скорочення деяких позицій. Apple, найбільша частка компанії, зменшилася ще на 7% до 280 млн акцій вартістю $57 млрд, порівняно з понад $174 млрд на початок 2024 року. Баффет також продав 26 млн акцій Bank of America протягом кварталу. У T-Mobile Berkshire повністю вийшла з інвестиції, продавши пакет на $1 млрд.

Джерело: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
