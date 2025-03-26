Придбати інвестиційні монети України тепер можна онлайн

Національний банк України (НБУ) розширює асортимент свого нумізматичного інтернет-магазину

Тепер там можна буде придбати також інвестиційні монети України. Про це НБУ повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Ми розширюємо асортимент інтернет-магазину Національного банку. Відтепер наші клієнти зможуть придбати інвестиційні монети України онлайн», — йдеться в повідомленні НБУ.

Продажі мають початися вже 27 березня.

Натомість з цієї дати припиняється реалізація інвестиційних монет у касах Національного банку, що розташовані в місті Київ за адресою: Контрактова площа, 2а.

Тепер там, як і в решті кас Національного банку в регіонах, здійснюватимуться лише операції з:

купівлі в громадян інвестиційних монет України;

приймання пошкоджених інвестиційних монет України для оцінки.

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Крім того, придбати інвестиційні монети можна буде в уповноважених банках, їх перелік можна знайти на сайті Національного банку.

Нагадаємо, що НБУ оновив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні. Зазначається, що єдиною системно важливою платіжною системою, як і в попередні роки, стала Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України.

Раніше ми писали, як змінилася частка непрацюючих кредитів після переходу на європейські норми. Ці зміни, як і очікувалося, не мали значного впливу на обсяг непрацюючих кредитів (NPL) з огляду на виважені підходи банків до оцінювання ризиків та хорошу якість кредитного портфеля.

Крім того, у НБУ обговорюють зміни вимог для еквайрів. Це сприятиме підвищенню прозорості проведення платіжних операцій з використанням платіжних інструментів та посиленню захисту прав користувачів платіжних послуг.

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