Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у лютому 2025 — аналітика

У цьому матеріалі ми розглянемо, як змінилася кількість учасників фінансового ринку України за лютий 2025 року, кого оштрафував Національний банк та хто втратив ліцензії

Кількість учасників небанківського фінансового ринку у лютому зменшилася з 872 (станом на 1 лютого 2025 року) до 855 (станом на 1 березня 2025 року). Кількість банків зменшилася до 61 (було 62).

Зокрема, 4 лютого 2025 року за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) Правління НБУ прийняло рішення № 34-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного Товариства “Комерційний Інвестиційний Банк”» із 6 лютого 2025 року.

Із реєстрів за ініціативою заявника виключено одного ризикового страховика та одну кредитну спілку. Примусово виключено 14 фінансових компаній та один ломбард.

Крім того, у лютому анульовано добровільно (на підставі поданих заяв) ліцензії вісьмом фінансовим компаніям, одній ризиковій страховій компанії, одному ломбарду та одній кредитній спілці. Водночас примусово анульовано ліцензії шістьом фінансовим компаніям. Також Нацбанк погодив звуження обсягу ліцензій чотирьом фінансовим компаніям та зупинив дію ліцензії одній фінансовій компанії.

Станом на 1 березня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали 464 фінансові компанії (було 478), 54 страховики non-life (було 55), 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 108 ломбардів (було 109), 101 кредитна спілка (було 102), один лізингодавець (кількість не змінилася), 43 страхових брокери (кількість не змінилася) та 73 колекторські компанії (кількість не змінилася).

Кількість банківських груп на ринку не змінилася (15), так само як і кількість небанківських фінансових груп (40).

На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 14 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (кількість не змінилася).

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 18 платіжних установ (кількість не змінилася), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк – емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 49 комерційних агентів (кількість не змінилася) та 30 технологічних операторів платіжних послуг (кількість не змінилася). Інформація про всіх учасників платіжного ринку міститься тут.

Протягом лютого до НБУ надійшло 304 запити від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 193, страховиків – 70, кредитних спілок і колекторських компаній – 19, банків – 21, операторів платіжних послуг – один.

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Кого та на скільки НБУ оштрафував у лютому 2025 року

Нацбанк у лютому 2025 року, згідно з офіційними даними, які публікувалися на сайті регулятора протягом місяця, застосував заходи впливу у вигляді штрафів до чотирьох банків та дев’яти небанківських фінансових установ. Це дещо більше, ніж у січні (один банк та дві небанківські фінустанови), але менше, ніж у грудні 2024 року (п’ять банків та 13 небанківських фінустанов).

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Штрафи, застосовані Нацбанком до банків у лютому 2025 року

АТ «ОТП Банк» — штраф у розмірі 10 051 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, п. 4 ч. другої статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про ПВК/ФТ), що полягає в неналежному виконанні банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових, а також існуючих клієнтів.

Також штраф у розмірі 51 тис. грн за порушення вимог ч. 1 статті 10 Закону України «Про валюту і валютні операції» (далі – Закон про валюту), пунктів 5, 6 розділу ІІ Правил організації статистичної звітності, що подається до НБУ в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Нацбанку від 18 грудня 2018 року № 140* (зі змінами), у частині неподання / подання з помилками до НБУ інформації (статистичної звітності) про валютні операції.

АТ «МІБ» — штраф у розмірі 3 878 655 грн за порушення вимог частини сьомої статті 11 Закону про валюту, п. 8 розділу І Положення про валютний нагляд, затвердженого постановою Правління НБУ від 3 січня 2019 року № 13 (зі змінами), п. 6 розділу І Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління НБУ від 2 січня 2019 року № 2 (зі змінами), пунктів 8 та 13 Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, затвердженого постановою Правління НБУ від 2 січня 2019 року № 8 (зі змінами) (далі – Положення № 8).

Порушення полягає у неналежному виконанні банком обов’язків щодо здійснення валютного нагляду, неврахування при здійсненні валютного нагляду вимог Положення № 8, а саме банком при проведенні клієнтами валютних операцій не забезпечено належного додаткового аналізу інформації (документів) про їх валютні операції.

АТ «Банк інвестицій та заощаджень» — штраф у розмірі 3 051 000 грн за порушення вимог частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.

АТ «Укрексімбанк» — штраф у розмірі 1 051 000 грн за порушення вимог пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів.

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Штрафи, застосовані Нацбанком до небанківських фінансових установ у лютому 2025 року

ПТ «Донкредит» — отримав штраф у розмірі 4 772 433 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання установою обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Зазначене призвело до порушення ряду вимог, зокрема, абзацу другого частини другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання установою обов’язку здійснювати оцінку / переоцінку ризиків, у тому числі притаманних її діяльності, документувати їх результати, а також підтримувати в актуальному стані інформацію щодо оцінки ризиків, притаманних її діяльності.

ПрАТ «УСК «Княжа Вієнна Іншуранс Груп» — штраф у розмірі 2 057 000 грн за порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, визначених Цивільним кодексом України та Законами України «Про електронну комерцію», «Про страхування», «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

Також накладення штрафу в розмірі 40 тис. грн за подання до НБУ звітних файлів з недостовірними показниками звітності за перше півріччя 2024 року. Ці вимоги визначені Правилами складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Нацбанку України, затвердженими постановою Правління НБУ від 25.11.2021 № 123 (зі змінами).

ТОВ «Аванс Кредит» — штраф у розмірі 1 654 100 грн за порушення Законів України «Про споживче кредитування», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про організацію формування та обігу кредитних історій», вимог Положення про встановлення додаткових вимог щодо взаємодії із споживачами фінансових послуг та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), затвердженого постановою Правління НБУ від 04.08.2022 № 170, а також Положення про додаткові вимоги до договорів небанківських фінансових установ про надання коштів у позику (споживчий, фінансовий кредит), затвердженого постановою Правління Нацбанку від 03.11.2021 № 113 (зі змінами).

ТОВ «МФК «Аверс» — штраф у розмірі 1 400 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, пункту 15 постанови Правління НБУ від 29 липня 2022 року № 165 «Про особливості регулювання та нагляду за здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління НБУ від 6 березня 2022 року № 39» (зі змінами). Порушення полягає у ненаданні на запит інспекційної групи Нацбанку (копій фрагментів даних відеоархіву в окремому структурному підрозділі установи) за конкретний проміжок часу в повному обсязі та в строк, встановлений у запиті інспекційної групи НБУ.

ТОВ «Селфі Кредит» — штраф у розмірі 875 647 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання установою обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Зазначене призвело до порушення ряду вимог, зокрема, пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та пункту 79 розділу ІV Положення № 90, що полягає в неналежному виконанні установою обов’язку подавати в повному обсязі на запит НБУ достовірну інформацію та/або документи (висновки, рішення тощо), копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання установою вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та необхідні Нацбанку для здійснення ним нагляду у сфері ПВК/ФТ, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ.

ТОВ «Бі Ел Джи Мікрофінанс» — штраф у розмірі 595 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, пункту 5 розділу ІІ Правил № 140 та пункту 13 додатка до Правил № 140 в частині неподання до НБУ інформації (статистичної звітності) з питань ПВК/ФТ та пункту 6 розділу ІІ Правил № 140 у частині подання інформації (статистичної звітності) з питань ПВК/ФТ із порушенням порядку формування показників.

ТОВ «ФК «Фінуніверсал» — штраф у розмірі 255 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, пункту 22 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, що полягає у неналежному виконанні установою обов’язку проводити в порядку, встановленому в пункті 15 розділу ІІ Положення № 107, внутрішню перевірку своєї діяльності на предмет дотримання вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ.

ТОВ «Кепітал Бізнес Груп» — штраф у розмірі 51 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.

ТОВ «Кредити Готівкою» — штраф 15 658 грн за порушення вимог ЗУ «Про фінансові послуги та фінансові компанії», «Про організацію формування та обігу кредитних історій». Зокрема, компанія не дотрималося законодавства стосовно поширення на ринку фінансових послуг інформації, що вводить в оману, а саме: несправедливо відображає обсяг і зміст повноважень та прав надавача фінансових послуг, яких він не має.

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Хто втратив ліцензії у лютому 2025 року

У лютому анульовано добровільно (на підставі поданих заяв) ліцензії вісьмом фінансовим компаніям, одній ризиковій страховій компанії, одному ломбарду та одній кредитній спілці. Водночас примусово анульовано ліцензії шістьом фінансовим компаніям. Також Національний банк погодив звуження обсягу ліцензій чотирьом фінансовим компаніям та зупинив дію ліцензії одній фінансовій компанії.

Так, наприкінці лютого НБУ відкликав ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг двом небанківським фінансовим установам та виключив їх з Державного реєстру фінансових установ:

ТОВ «Фінкепітал Груп» – ліцензію з правом здійснювати діяльність з надання фінансової послуги факторинг

– ліцензію з правом здійснювати діяльність з надання фінансової послуги факторинг ТОВ «Сандора» – ліцензію з правом здійснювати діяльність з надання фінансової послуги фінансовий лізинг.

25 лютого Національний банк застосував захід впливу до ТОВ «ФК «Вестмінстер» у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінкомпанії.

24 лютого також застосовано до ТОВ «Спектрум Ессетс» захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії з огляду на визнання ділової репутації цієї установи небездоганною.

На початку третьої декади лютого Нацбанк прийняв рішення про відкликання ліцензії на здійснення діяльності із страхування та виключення ПРАТ «Промислово Страховий Альянс» із Державного реєстру фінансових установ на підставі поданої заяви.

17 лютого регулятор прийняв рішення про застосування заходу впливу до ТОВ «Орієнс Фінанс» у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінкомпанії.

7 лютого НБУ оприлюднив новину про відкликання ліцензій на вид діяльності з надання фінпослуг та виключення з Державного реєстру фінустанов відразу сімом компаніям:

ТОВ «АБВ Лізинг» – фінансовий лізинг;

– фінансовий лізинг; ТОВ «Пейселл» – фінансовий лізинг, надання коштів та банківських металів у кредит;

– фінансовий лізинг, надання коштів та банківських металів у кредит; ПТ «Ломбард «Нємцева І К» – надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів;

– надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів; ТОВ «Реалайнс Фінанс» та ТОВ «ФК «УНО Капітал» – факторинг;

та – факторинг; ТОВ «Сенс Кредит» та ТОВ «Фінкредіт Груп» – надання коштів та банківських металів у кредит.

6 лютого регулятор повідомив про відкликання ліцензії КС «ЄЗУЧ» на підставі її власної заяви, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану.

Також 4 лютого набрало рішення НБУ щодо анулювання ліцензії на діяльність фінансової компанії, виданої ТОВ «Лізинг Юей».

Нагадаємо, що у січні ліцензію втратило лише три компанії, а у грудні відразу 18 фінустанов.

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