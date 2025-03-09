Банки ретельніше перевірятимуть документи клієнтів — НБУ

Національний банк України надав банкам рекомендації щодо виявлення фіктивних документів, які клієнти можуть надавати під час належної перевірки. Відповідні роз’яснення містяться у листі НБУ від 5 березня 2025 року № 25-0009/16834

Як зазначається у матеріалі LIGA ZAKON, за результатами перевірок регулятор зафіксував численні випадки надання банкам підроблених документів. Зокрема, йдеться про фальсифіковані виписки за рахунками в інших банках, недостовірну фінансову звітність та підроблені платіжні інструкції. Такі документи нібито підтверджують ведення підприємницької діяльності, сплату податків, оренди приміщень чи витрат на транспортні послуги.

У НБУ наголошують, що використання підроблених документів створює для банків серйозні ризики, зокрема можливість їх залучення до схем відмивання коштів, фінансування тероризму чи інших незаконних дій.

Щоб мінімізувати ці ризики, Національний банк рекомендує фінансовим установам обмінюватися інформацією про рух коштів клієнтів, щодо яких є підозри у використанні фальшивих документів. При цьому регулятор підкреслює, що будь-яке розкриття даних, які становлять банківську таємницю, можливе лише за згодою клієнта.

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Крім того, у листі наведено перелік джерел для перевірки достовірності поданих документів. Наприклад, для підтвердження правдивості фінансової звітності банк може звертатися до інформації, опублікованої на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.

НБУ також рекомендує банкам застосовувати ризик-орієнтований підхід при ухваленні рішень щодо перевірки документів. Зокрема, ретельний контроль має здійснюватися у випадках, коли клієнт проводить або планує здійснити фінансові операції на значні суми, що не відповідають його звичайній діяльності.

Також раніше ми писали, що Національний банк у межах реалізації функції оверсайта за результатами моніторингу діяльності у 2024 році визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні.

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