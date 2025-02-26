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Скільки грошей переказали українці у 2024 — НБУ

26.02.2025 14:00
Микола Деркач
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Упродовж 2024 року бізнес і населення активно здійснювали кредитові та дебетові перекази. Загалом минулоріч у межах України здійснено понад 3,6 млрд платіжних операцій, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету

Скільки грошей переказали українці у 2024 — НБУ

Скільки грошей переказали українці у 2024 — НБУ Фото: bank.gov.ua

Про це йдеться в аналітичному матеріалі Національного банку України.

Кредитові перекази домінують

В Україні послуги з виконання платіжних операцій, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету, населенню та бізнесу у 2024 році надавали 62 банки та дві небанківські фінансові установи.

За 2024 рік вони здійснили 1,7 млн платіжних операцій, ініційованих із застосуванням прямого дебету, на суму 31,20 млрд грн.

Розповсюдженішими є платіжні операції, ініційовані із застосуванням кредитового трансферу. Минулого року їх здійснено:

  • в межах України – 3 619,6 млн операцій на суму понад 43 115,15 млрд грн;
  • в Україну – 5,7 млн на суму $69,27 млрд в екв.;
  • з України – 1,4 млн на суму $77,06 млрд в екв.

Операції в межах України

У 2024 році найбільша кількість платіжних операцій у межах України, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу, виконана з рахунків фізичних осіб: 3 101,5 млн, або 85,7% від загальної кількості відповідних платіжних операцій.

Водночас за сумою найбільше таких платіжних операцій здійснено з рахунків суб’єктів господарювання: 39 260,91 млрд грн, або 91,1% від загальної суми.

Скільки грошей переказали українці у 2024 — НБУ

Фото: t.me/nbu_ua

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Транскордонні операції

На користь фізичних осіб в Україну з-за кордону за цей період надійшло 58,6% від загальної кількості платіжних операцій, здійснених із застосуванням кредитового трансферу (тобто 3,3 млн операцій). Водночас за сумою також лідирує бізнес – 94,1% від загальної суми платіжних операцій, ініційованих із використанням кредитового трансферу, надійшло на користь суб’єктів господарювання (за зовнішньоекономічними контрактами). Це $65,21 млрд в екв. Найбільше коштів в Україну надходило з країн ЄС (44,97%), Швейцарії (21,71%), Сполучених Штатів Америки (11,88%).

Найбільший обсяг платіжних операцій з України, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу, здійснено бізнесом (за зовнішньоекономічними контрактами): 1,11 млн на суму $76,87 млрд в екв. Це становить 81,7% від загальної кількості та 99,8% від загальної суми таких платіжних операцій відповідно. Географічно найбільше коштів надійшло до країн ЄС (61,68%), Швейцарії (9,97%) та Китаю (5,03%).

Скільки грошей переказали українці у 2024 — НБУ

Фото: t.me/nbu_ua

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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