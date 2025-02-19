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Укргазбанк (UGB) приєднався до сервісу е-Підприємець

19.02.2025 18:00
Ольга Деркач
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Укргазбанк (UGB) став четвертим банком, що пропонує відкриття рахунку через Дію під час реєстрації фізичної особи-підприємця

Укргазбанк (UGB) приєднався до сервісу е-Підприємець

Укргазбанк (UGB) приєднався до сервісу е-Підприємець Фото: freepik.com

е-Підприємець — це унікальний комплексний сервіс в Дії, що об’єднує близько 10 послуг для бізнесу, зокрема, реєстрацію фізичної особи — підприємця (ФОП) та відкриття банківського рахунку, йдеться в пресрелізі.

Завдяки сервісу можна швидко та легко зареєструвати ФОП та відкрити банківський рахунок в Укргазбанку (UGB) через Дію.

Достатньо авторизуватись на вебпорталі Дія, у розділі «Каталог послуг» обрати «Підприємництво» — «е-Підприємець», заповнити необхідні поля та подати заявку.

Отже:

  • клієнт ініціює реєстрацію ФОП;
  • як одну із послуг обирає відкриття рахунку;
  • обирає UGB (Укргазбанк) з переліку банків.

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Весь процес займає від 10 хвилин. Тож за однією заявкою ви отримуєте всі сервіси, необхідні для запуску чи розвитку власної справи.

«Ми розуміємо, що час — найцінніший ресурс, тому прагнемо надавати підприємцям сучасні цифрові рішення, щоб вони могли зосередитися на головному — розвитку свого бізнесу. Укргазбанк першим запровадив дистанційне відкриття рахунків, а тепер ми робимо ще один крок вперед завдяки інтеграції з Дією. Сервіс е-Підприємець відкриває можливості швидко та зручно започаткувати свій бізнес», — Тетяна Корнієнко, директорка департаменту малого та середнього бізнесу Укргазбанку.

Комплексну послугу е-Підприємець розробили в межах проєкту EU4DigitalUA, що фінансується Європейським Союзом та впроваджується Академією електронного управління Естонії та Міжнародним та іберо-американським фондом адміністративної та державної політики (FIIAPP).

Нагадаємо, що Мінцифри додало 5 нових послуг в е-Підприємець. Нові сервіси для бізнесу Михайло Федоров презентував на масштабному івенті Країна е-Підприємців.

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Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніУкргазбанк
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