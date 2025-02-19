Глобальні інвестиції у фінтех досягли семирічного мінімуму — KPMG

2024 рік виявився надскладним для світового фінтех-ринку, оскільки як загальний обсяг інвестицій ($95,6 млрд), так і кількість угод (4 639) впали до семирічного мінімуму. Поточні макроекономічні проблеми, геополітичні конфлікти та напруженість, а також низка знакових виборів у ключових юрисдикціях світу підтримували високий рівень невизначеності, що призвело до скорочення фінтех-інвестицій, особливо у сферах злиттів і поглинань (M&A) та прямих інвестицій (PE)

Про це йдеться в аналітичному матеріалі Pulse of Fintech KPMG — міжнародна організація незалежних фірм, що надають аудиторські, податкові та консультаційні послуги.

«Друге півріччя було більш стриманим, ніж перше, з достатнім відривом. Загальний обсяг світових інвестицій впав з $51,7 млрд до $43,9 млрд між першим і другим півріччями, що було зумовлено падінням вартості угод зі злиття та поглинання та інвестицій венчурних фондів з $28,1 млрд до $21,6 млрд і з $22,5 млрд до $20,9 млрд, відповідно. Але ці цифри розповідають лише частину історії, оскільки 3-й та 4-й квартали 24-го року продемонстрували кардинально різні результати: вартість угод зі злиття та поглинання майже подвоїлася з $7,4 млрд до $14,2 млрд за квартал, тоді як венчурні інвестиції зросли з $9,7 млрд до $11,2 млрд за той самий період», — йдеться у звіті KPMG.

Pulse of Fintech: друге півріччя 2024

Аналітики зазначають, що на Північну та Південну Америку припадає найбільша частка інвестицій у фінтех у другому півріччі ($31 млрд), включаючи єдині угоди на суму понад $1 млрд (Nuvei — $6,3 млрд, Envestnet — $4,5 млрд, Candescent — $2,45 млрд, Transact Campus — $1,6 млрд, Bridge — $1,1 млрд). Для порівняння:

регіон EMEA залучив $7,3 млрд — завдяки придбанню нідерландського банку Knab Bank за $561 млн,

тоді як ASPAC — $5,5 млрд — завдяки залученню філіппінського банку Mynt на суму $788 млн.

Платіжний простір залишався найгарячішим підсектором фінтеху у 2024 році, залучивши $31 млрд інвестицій, за ним йдуть цифрові активи та валюти ($9,1 млрд) і регуляторні технології ($7,4 млрд).

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Експерти пояснюють, що озираючись на другу половину 2024 року можна спостерігати, як настрої фінтех-інвесторів змінилися з обережних на обережно-оптимістичні. Ключові тенденції, які аналітики спостерігали протягом другого півріччя 2024 року, включають:

помітне зростання інвестицій у період з 3-го по 4-й квартал 24-го року;

посилення консолідації в платіжній індустрії;

зростаюча увага до захисних дій, включаючи приватні угоди та продаж активів;

збільшення використання вторинних транзакцій для забезпечення ліквідності.

У 2025 році зростає позитивний настрій щодо відновлення глобальних інвестицій у фінтех, враховуючи зниження процентних ставок і деяке зменшення невизначеності після ключового року виборів. У першому півріччі 25-го року багато уваги буде прикуто до США, оскільки перші дії нової адміністрації можуть вплинути на інвестиційну активність у сфері фінтеху в майбутньому.

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